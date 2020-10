La presentadora ha confesado a SEMANA cómo se ha sentido estos últimos meses y si estaría dispuesta a volver a la televisión

Melissa Jiménez (33) está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Casada con el jugador Marc Bartra (29) desde el 2017 y madre de tres hijos, la periodista afincada en Sevilla vive volcada en su faceta solidaria. Junto al presentador Roberto Leal, la joven es la nueva imagen de la carrera solidaria que organiza grupo Bimbo cada año, una acción con la que nos asegura sentirse totalmente plena. La presentadora ha confesado a SEMANA cómo se ha sentido estos últimos meses y si estuviera dispuesta a volver a la tele, pero esta vez como concursante de reality.





¿Cómo has pasado estos últimos meses?

Los he pasado en Sevilla, en casa y con la mejor compañía posible, mi marido y mis tres hijos. Los he pasado con mucho amor, pero con mucha paciencia (se ríe)

¿Cuál ha sido el momento más duro?

Duro ha sido para miles de personas que han tenido que estar al pie del cañón, trabajando y ayudando, y para personas que han perdido a familiares o personas que han estado realmente mal. Nosotros hemos estado en casa, confinados y gracias a Dios, con salud. Yo lo pasé mal por mi abuela, que tuvo que pasar el confinamiento sola, en una residencia.

En momentos como estos, ¿se une uno mucho más a la pareja o hay más conflictos de los necesarios?

Nosotros la verdad que lo hemos llevado bastante bien. Nos hicimos un plan de rutina y creo que esa fue la clave. Cada uno tuvo su rol durante el confinamiento.

¿Cómo está siendo la vuelta al cole con los niños?

¡Muy bien! De momento solo está yendo Gala y está feliz. Lo necesitaba… son niños y se tienen que relacionar con sus amiguitos

Te vemos volcada en muchos temas benéficos. ¿Qué es para ti la solidaridad?

Para mí la solidaridad es amor, es empatía, es generosidad…es querer ayudar sin nada a cambio, desde el corazón. Es brindar la mano al próximo.

Y justamente por este motivo, te has decido a prestar tu imagen para esta campaña

Esta carrera es una de las iniciativas deportivas y familiares más importantes del mundo. Este año reinventada y adaptada, a los nuevos tiempos. Se hará de manera virtual. Si lo conseguimos y con la ayuda de todos, se podrá destinar a Bancos de Alimentos 20 rebanadas de pan por cada participante inscrito.

¿Qué te impulsó a aceptar el reto?

Porque me gusta los valores que defiende esta campaña. Además de solidarizarse con quienes más lo necesitan, promueve el estar en familia y hacer deporte, dos conceptos para mí muy importantes.

¿Cómo es Melissa cuando nadie la ve?

Me considero una persona soñadora, sentimental, que le da muchas vueltas a las cosas (a veces demasiadas), amiga de sus amigos y un poco despistada. Soy una maniática del orden, lo reconozco.

Te vimos en 2016 participando en “Tu Cara Me Suena”, ¿te atreverías a participar en un reality tipo “Masterchef”?

¡Sí! ¿Porqué no? ¡Me encantan los programas de televisión que puedan sacar versiones de mí que desconozco…lo que MasterChef sería un gran reto para mí… no me gusta cocinar! No se me da bien y lo que hago es básico…eso sí, a mis hijos y a Marc les encanta (se ríe)

¿Cuáles son tus proyectos de vida? ¿y de futuro?

Tal y como están las cosas prefiero vivir el momento, pedir salud para todos y seguir aprendiendo de la vida. Mi proyecto ahora mismo es ser feliz y hacer feliz a los que me rodean.