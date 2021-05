La decisión de Enrique Ponce de eliminar su cuenta de Instagram y cualquier rastro de amor a Ana Soria, aviva los rumores de ruptura entre la pareja

La pareja formada por Ana Soria y Enrique Ponce están en el punto de mira. Si hace unos días descubríamos que el torero había tomado una drástica decisión por eliminar cualquier rastro de sus redes sociales, ahora suenan con fuerza los rumores de crisis con su novia, la joven almeriense que le robó el corazón. La decisión del diestro de eliminar su perfil de Instagram y a la vez todas las publicaciones en las que gritaba a los cuatro vientos el amor que sentía por la joven, han hecho sonar todas las alarmas. ¿Hay crisis de pareja? ¿Están pasando por su peor momento? ¿Han roto?

Enrique Ponce ha decidido tomarse un respiro mediático y de las redes sociales antes de su encuentro con su ex, Paloma Cuevas. Al eliminar su perfil de Instagram, ha eliminado también cualquier rastro de su novia, Ana Soria, con quien paseó su amor el pasado verano por el Cabo de Gata, la tierra natal de la estudiante de Derecho. Por su parte, ella todavía tiene su perfil de Instagram abierto y, de momento, permanecen todas las fotografías que tiene con el torero intactas en su cuenta. Esto se traduce en que aunque suenen los rumores de crisis entre la pareja, parece que únicamente son esos: rumores.

Ana Soria sigue manteniendo todas las fotografías con Enrique Ponce, lo que da a entender que todavía siguen juntos. Pero, ¿y si no han podido superar el hecho de que el torero se reencuentre con su ex? Hay que recordar que Enrique y Paloma se verán las caras en la primera comunión de su hijo pequeña, Bianca. Una celebración de la que se conocen pocos detalles pero en la lista de invitados, no está el nombre de Ana Soria. La novia del torero no está entre los invitados que acudan a la primera comunión de la pequeña Bianca.

La decisión que podría haber molestado a Ana Soria

Esta decisión podría no haberle sentado del todo bien a la almeriense, ya que no podrá acompañar a su pareja en un día tan especial para él. Aún así, parece que él quiere ir paso a paso con la joven y no dar de que hablar en el día de la primera comunión de su hija. De este modo, evitará tensiones y es que para Paloma Cuevas no sería en absoluto fácil afrontar esta situación en un día tan importante para ella. Aunque está previsto que lo celebren en la finca familiar, los invitados serán muy pocos y, por el momento, en la lista no aparece la joven almeriense. Entre que Ana Soria no está en la lista de invitados y que él se ha eliminado sus redes sociales, saltan las alarmas de una posible ruptura. ¿Desvelarán en qué punto está su noviazgo?