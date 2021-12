Hace solo unos días Enrique Ponce brindó por su 50 cumpleaños. Lo hizo alejado de las redes sociales y sin dar pista alguna de su plan, sin embargo, SEMANA conoce al dedillo cuál fue su hoja de ruta para celebrarlo. A partir de este miércoles podrás descubrir qué hicieron y, sobre todo, por qué riñeron y cómo se reconciliaron tiempo después. Gracias a las fotografías exclusivas que te mostramos en el interior de nuestra revista, sabrás todos los detalles de su día a día en Almería. La pareja tiene un amor muy consolidado, aunque inevitablemente no siempre están de acuerdo y así se demuestra en las instantáneas que nuestro medio publica esta semana. En ellas, se puede ver a Ana Soria con el gesto contrariado, una reacción que Ponce quiso capear dedicándole mimos a su chica.

Tras varios meses alejados del universo 2.0, Ponce y Ana Soria disfrutan de la tranquilidad absoluta. La almeriense y el torero fijaron allí su residencia, se alquilaron una nueva casa y en la actualidad residen allí junto a su mascota. Allí están cerca del mar y de la familia de Ana, a la que ella está muy unida y con la que, por cierto, el diestro se lleva de maravilla. Aún es pronto para saber si una vez que él vuelva a los ruedos cambiarán su modo de vida, pero, de momento, no parecen tener ninguna intención. Desde que él dejara Madrid y se mudara a la tierra de Ana, Ponce no copa tantos titulares, ni tampoco presume públicamente de su historia de amor. Cansado de escándalos, el empresario puso tierra de por medio y finiquitó varios proyectos, entre otros, su trabajo como torero. Ponce consideró que debía retirarse de forma temporal y será a partir del próximo año cuando retome su carrera.

Por el momento, lo que sí se sabe es el gran paso que ha dado Enrique Ponce en lo que respecta a su futuro musical. Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, ha creado una sociedad limitada llamada ‘Oye flaco’ con la que puede hacer espectáculos, entre otras cosas, lo que deja ver que Ponce no se conforma con cualquier cosa. Después de grabar un disco con ‘Materia Prima’, lo llamativo es que este está dentro de un cajón y nada más se sabe sobre ello. Está en stand by, por lo que todo apunta a que el derrotero musical no será inmediato. Ponce prefiere ir poco a poco, ir estudiando el mercado y consultando con su pareja, Ana Soria, quien a su vez es su mejor consejera.

Queda muy poco para las navidades, fechas en la que quién sabe si Enrique Ponce comenzará a dar pasos con su pareja. Puede que se reúna junto a ella y junto a sus hijas, siendo estas las primeras fiestas en las que coincidirán, aunque esto todavía es una incógnita que no se ha resuelto. Para saber todo sobre qué hicieron Ana Soria y Enrique Ponce en el cumpleaños del torero, el último adiós de Verónica Forqué o la despedida de Alba Santana a su padre, Manolo Santana.