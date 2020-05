La cuarentena nos está pasando factura. A todos. Incluido a nuestros famosos. Desde que comenzara el confinamiento siempre se ha hecho la encuesta de qué pasará más al terminar el encierro: divorcios, más bebés en el mundo o más kilos. Pues de momento, María Jesús Ruiz ha hecho una de las tres cuestiones más comentadas durante las últimas semanas. Y no, de momento sigue con su pareja Curro y no tiene en sus planes ampliar la familia. Tal y como ha contado la propia modelo, estos días de encierro le han pasado factura y ha cogido unos kilitos.

María Jesús Ruiz ha engordado durante el confinamiento: ¿cuánto?

María Jesús Ruiz ha hecho algo que muchas de nosotras no nos atrevemos a hacer: subirse a la báscula. Este lunes anunció a bombo y platillo que se enfrentaría a este elemento de nuestro baño que tantos quebraderos de cabeza nos está dando estos días. «Hoy es lunes y me siento una vaca 🐄 🐮 mañana me enfrentaré a mi olvidada amiga báscula y empezaremos a solucionar esos kg de más que nos trajo el codiv19″, escribió en una publicación de Instagram acompañada de un vídeo en el que decía «¿Estáis preparados? Yo no». Pues bien, el día ha llegado y conocemos el nuevo peso de la que fuera Miss España.

Tal y como ha confesado la mismísima María Jesús Ruiz «comenzó el confinamiento con 60 kg y peso 66″. Lo que indica que en este tiempo de encierro la modelo ha cogido 6 kilos. Según algunos estudios, estimaron que los españoles podrían llegar a engordar hasta cuatro kilos a lo largo de este periodo desde que se declaró el estado de alarma. Por lo que no es nada de extrañar que haya cogido estos kilos teniendo en cuenta que durante esta época hemos comido mucho más y nos hemos movido mucho menos.

La que fuera Miss España ha cogido seis kilos en estos dos meses

«Algo hay que hacer», anunciaba María Jesús Ruiz tras desvelar que había cogido seis kilos. Aún así, esta noticia no le pilla sorpresa y tampoco le preocupa en exceso, pues la modelo sigue sonriendo en cada una de sus publicaciones de las redes sociales. De hecho, en la última aseguraba que «¿Y si en lugar de impresionar a los demás, intentamos querernos un poco más? Vive a tu manera, escucha tu conciencia y disfruta los momentos que la vida te regala!», escribía junto a una fotografía de ella sonriendo.

Sea como fuere lo cierto es que nosotros apenas notamos esos kilitos que ha cogido María Jesús Ruiz, pero teniendo en cuenta que las modelos suelen trabajar a conciencia su cuerpo, estos días en los que no ha podido acudir al gimnasio, se le han ido acumulando. Ahora, una dieta equilibrada y retomar el ejercicio físico se convierten en las claves para conseguir bajar esos kilos de manera segura y sin el temido efecto rebote.

En el ojo del huracán por un posible salto del confinamiento

Durante la cuarentena, María Jesús Ruiz no ha estado exenta de polémica. Y es que a pesar de este encierro podría haber recibido una demanda por parte de su ex, José María Gil Silgado, el padre de su única hija. Según el empresario, la modelo se habría saltado el confinamiento al permitir que su novio, Curro, acudiera a su casa a mitad del Estado de Alarma. Por este motivo decidió demandar a ambos.

Así mismo lo aseguraba Gil Silgado, quien aseguró que habría pillado a María Jesús Ruiz con Curro, su actual pareja, a pesar de las restricciones de movilidad, y lo descubrió a través de una videollamada: «La personita que tenemos en común, en una videollamada, ella me enfoca así a la mesa del comedor y veo de espaldas al Curro este con una camiseta de España. Y digo: «¿quién está ahí con ustedes?, ¿quién ha entrado en la casa?»», ha comenzado explicando el empresario para pasar después a dar la respuesta que la hija que tiene en común con la modelo le dio: «Curro, el novio de mamá, que ayer vino y ella le ha abierto la puerta y le ha dejado vivir aquí con nosotros», fue la respuesta de la niña.

Por este motivo, ha tomado medidas legales contra su ex y su actual pareja: «Los he denunciado, evidentemente, en el juzgado de guardia de Andújar. Solicito que de alguna manera se le agrave económicamente con la cuantía suficiente para los dos, a María Jesús Ruiz por abrirle la puerta y al otro por ir de Huelva hasta allí para estar pasando dos días, o tres, o lo que sea».