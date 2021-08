Terelu Campos está atravesando un problema de salud del que el clan Campos no quiere hablar. ¿Qué le ocurre a la colaboradora?

El entorno de Terelu Campos está preocupado por el estado de salud de la colaboradora, que está atravesando un nuevo bache del que se conoce poco sobre ello. A pesar de que las hermanas, Carmen Borrego y Terelu Campos, no están pasando por su mejor momento familiar después de que la segunda mandara «a la mierda» en pleno directo a la menor del clan, siempre se apoyan cuando más lo necesitan. Y este es uno de esos momentos en las que las hermanas están más unidas. Pero, ¿qué le pasa a la hija de María Teresa Campos?

Carmen Borrego y Terelu Campos, unidas pese a sus rencillas en televisión

Hace unos días, Carmen Borrego confesaba que estaba volcada en su hermana Terelu debido a que está atravesando “por un problema de salud” que mantiene a toda la familia muy preocupada. A pesar de que este domingo, volvimos a ver como Carmen y Alejandra Rubio volvían a tener un rifirrafe en ‘Viva la vida’, Borrego siempre está muy pendiente de su hermana. A pesar de todo esto, Carmen aseguró en el mencionado programa, en el que además es colaboradora habitual, que llama por teléfono todos los días a su hermana para preocuparse e interesarse por su estado de salud y de cómo va evolucionando la enfermedad que le habría afectado. A pesar de esto, no ha querido dar más detalles de qué problema de salud se trata.

Carmen Borrego no ha querido desvelar la enfermedad que estaría atravesando Terelu Campos, un problema que tendría en vilo a toda la familia. “No lo quiero decir pero no es preocupante”, ha asegurado Carmen intentado quitarle importancia. A pesar de esto, son muchos los seguidores de la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ que se han preocupado por su salud y han querido conocer qué le ocurre. Aún así, de momento nadie más de la familia se ha hecho eco de este nuevo bache en la vida de Terelu.

El último enfrentamiento entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego

Alejandra Rubio ha confesado que va a respetar a Carmen Borrego y su paso por ‘La última cena’, aunque sigue considerando que Kiko Hernández humilló a su tía. La joven está convencida de que el discurso del colaborador de ‘Sálvame’ contra ella es tan solo una excusa para justificar el mal comportamiento que este tiene con el resto de su familia. «No voy a seguir defendiendo a alguien que dice cosas que para mí me hacen daño», insistía. La hija de María Teresa Campos entendía el punto de vista de su sobrina, pero seguía defendiendo que tanto ella como Kiko Hernández se dedicaron a hacer televisión. A pesar de esto, las cosas se tensaron entre ellas, volviendo a protagonizar un nuevo enfrentamiento entre tía y sobrina que puedes leer aquí.