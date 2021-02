«Me llamó Agustín diciendo que no podía hacer el videoclip porque le había dado un ‘me gusta’ a mi amigo Kiko», ha revelado un joven que trabajó con Isabel Pantoja.

Desde que estalló la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, Agustín Pantoja se ha convertido en uno de los personajes claves de la guerra en el clan Cantora. A lo largo del conflicto, el hermano de la tonadillera se ha desvelado como ‘la mano que mece la cuna’ en la finca de Medina Sidonia. El Dj no es el único que ha asegurado que la cantante es un «títere» de Agustín… Nuevas voces se suman a estas afirmaciones.

El último en contar los tejemanejes de Agustín ha sido Mowlihawk. Este joven, conocido en el mundo musical por sus videoclips y por sus creaciones digitales, ha asegurado en ‘El programa de Ana Rosa’ que sus planes de colaborar profesionalmente con la sevillana se vieron truncados por culpa de un arrebato del mánager y excantante.

Mowlihawk ha contado que hace un tiempo se ofreció para trabajar con Isabel Pantoja en la creación del vídeo de su nueva canción. «Como soy amigo de Kiko y la madre me conocía, pues acepté», ha declarado. «Fue muy sencillo, es una mujer muy agradable fuera de cámaras y cuando estaba enfrente de la cámara se notaba que estaba delante de una leyenda». Todo parecía ir sobre ruedas. Agustín se puso en contacto con él para empezar a trabajar en el proyecto. Incluso lo llamó personalmente por teléfono.

Así se dio cuenta de que Agustín Pantoja es quien controla el trabajo de la cantante. «Digamos que yo era las manos de lo que su cabeza quería, por así decirlo, y ya por último se lo enseñamos a Isabel, que le gustó muchísimo y se echó a llorar», añadía a la redacción del programa de Ana Rosa Quintana. Después de este trabajo mano a mano, Isabel Pantoja y su hermano acordaron continuar trabajando con el joven para otro proyecto: «Isabel quedó contenta, incluso me llamaron para hacer otro videoclip».

Sin embargo, todo se paralizó cuando Agustín lo rechazó. Así lo ha relatado Mowlihawk: «Lo que pasa es que por darle a ‘like’ a mi amigo ya no me salió el trabajo. Me llama Agustín diciendo que…¡claro! Que un videoclip que le iba a hacer a Isabel Pantoja ya no lo iba a hacer porque le había dado un ‘me gusta’ a una publicación de Kiko». El entrevistado no ocultaba su estupefacción ante las cámaras de televisión: «Yo no tengo ningún mal rollo ni ningún malentendido con ellos, pero Kiko es mi amigo».

«Es un hombre mayor que está todo el día aburrido»

Tras la experiencia, el joven ha expresado su opinión sobre Agustín Pantoja: «Siempre hemos tenido un trato cordial, nos hemos hecho muchas bromas y es muy divertido«. Eso sí, también considera que «es un hombre mayor que está todo el día aburrido en casa y cuando ve a un chaval con energía como yo… no sé, es muy divertido».