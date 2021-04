«Se me saltan las lágrimas de emoción no solamente porque estés de vuelta en casa… sino también por ese amor infinito de casi 67 años que hay entre papá y tú», dice la actriz, emocionada.

Este lunes, Ana María, la madre de Ana Obregón, ha recibido por fin el alta después de varios días en un centro hospitalario de Madrid. La noticia de su ingreso en urgencias, publicada en exclusiva en SEMANA en exclusiva, tenía muy preocupados a los miembros del clan Obregón, que en los últimos días han estado muy pendientes de la evolución de la matriarca.

El hecho de que Ana María fuese ingresada en la misma clínica en la que permaneció Álex Lequio antes de su muerte ha supuesto un duro varapalo para la actriz, quien por fin respira aliviada al ver que su madre se encuentra de nuevo en casa. Feliz, ha publicado un emotivo vídeo en las redes sociales que recoge el momento en el que su progenitora se reencuentra con su padre a su vuelta al hogar. No se pierda el vídeo, publicado por la propia presentadora en su cuenta de Instagram:

Vídeo: Instagram.

«Bienvenida a casa Mamá! Hoy es el primer día en un año que no lloro de rabia, ni de dolor, ni de tristeza», dice la madrileña en su post. «Hoy se me saltan las lágrimas de emoción no solamente porque estés de vuelta en casa Mamá (eres una campeona), sino también por ese amor infinito de casi 67 años que hay entre Papá y tú», añade.

«Gracias por interesaros por la salud de mi madre», dice Ana Obregón

«Gracias a los dos por este momento que guardaré bajo llave en mi corazón y que hoy comparto con vosotros como agradecimiento por interesaros por la salud de mi madre y apoyarme con tanto cariño siempre», concluye Ana en su texto, acompañado de siguientes hashtags cargados de valor: «el reencuentro», «amor puro», «mamá», «alessforever».

Y es que en días como hoy a Ana Obregón le resulta imposible borrar el recuerdo de su hijo Aless. El próximo 13 de mayo se cumplirá un año de la muerte de su hijo y las emociones están a flor de piel. Por suerte, para aliviar las tensiones vividas en lo últimos días, Ana María está ya mucho mejor y podrá seguir con la recuperación en su casa. Este lunes un taxi la ha recogido en la puerta del hospital. Se trataba de un taxi adaptado, ya que para poder desplazarse de un sitio a otro necesita silla de ruedas.

Vídeo: Europa Press.

Tras recibir el alta, tanto Ana María en su taxi, como sus hijas Amelia, Celia y Ana han acudido hasta el domicilio de sus padres. Allí, se ha producido la preciosa imagen que la bióloga ha compartido en su Instagram. Poco antes, la familia tranquilizaba sobre su estado de salud: «Está bien, gracias».

Vídeo: Europa Press.

Hace unas horas, Ana Obregón enviaba otro mensaje de aliento a su madre en las redes sociales. Junto a una foto de familia tomada en el verano de 1993, recordaba: «No entendemos el valor de los MOMENTOS hasta que se han convertido en RECUERDOS. RECUERDOS que en algún momento de tu vida necesitas para seguir respirando. Mamá aquí estás con 5 de tus 11 nietos (falta 1 bisnieto también). TODOS te esperamos en casa. Sé que volverás pronto porque alguien desde arriba te está mandando toda su luz y su amor. #momentos #mama #alessforever 💔», escribía.