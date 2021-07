Tras una profunda reflexión, el hijo de Isabel Pantoja ha compartido un sentido mensaje de cariño y agradecimiento a su compañera de vida.

Están siendo unos días complicados para Kiko Rivera después de que a lo largo de la semana se haya vuelto a poner sobre la mesa sus problemas de adicción. Además de esto, el DJ hace frente a estos días intentando no pensar en el próximo 2 de agosto, fecha en la que se cumple el primer aniversario del momento en el que encontró los trajes de Paquirri en Cantora. Con todo este panorama, el hijo de Isabel Pantoja afronta su fin de semana con una sonrisa y pasando tiempo junto a los suyos en A Coruña. El interprete de «Cicatriz» ha aprovechado la ocasión para reflexionar y compartir un sentido mensaje de cariño y agradecimiento a su compañera de vida, Irene Rosales.

Con una fotografía del día de su impresionante fiesta de cumpleaños, Kiko Rivera se ha mostrado agradecido a Irene Rosales por estar junto a él en los difíciles momentos por los que está pasando. A pesar de los rumores sobre una posible crisis sentimental en el matrimonio, lo cierto es que el hijo de Isabel Pantoja hace hincapié en que la excolaboradora de ‘Viva la vida’ es la mujer de su vida. «Madre, mujer y amiga. 3 en 1 y todas perfectas«, describe.

El DJ va un paso más allá y recalca la importancia que ha tenido la sevillana en los últimos años de su vida y por eso no duda en darle las gracias «por existir». «Gracias por darme lo mejor de mi vida que son mis hijas y por salvarme cuando todo estaba hundido. Por siempre tuyo ❤️ Te amo», sentencia.

A raíz de la marcha de Irene Rosales del programa de Emma García, los rumores sobre una posible brecha en su matrimonio han corrido como la pólvora en las últimas semanas. Aunque hay algunos que aseguran que no están pasando por su mejor momento debido a sus supuestas disputas y desacuerdos por su economía familiar, lo cierto es que la pareja no ha dudado en correr a desmentirlo para zanjar cualquier tipo de polémica. El cantante se defendía con una imagen de ambos en las que aparecían dándose un romántico beso y con la que dejaba claro que estaban pasando por un buen momento. «BOOM. Noticia de última Hora. Te sigo y seguiré amando hasta el fin de mis días. Lo malo ya pasó, cariño. Todo lo que viene ahora es bueno y solo me apetece vivirlo a tu lado. Tema espero que zanjado…continuamos para bingo familia», escribió por entonces.

Kiko Rivera, preparado para afrontar uno de los peores días de su vida

A escasos días de que llegue el 2 de agosto, Kiko Rivera se está mostrando de lo más melancólico a través de sus redes sociales. En concreto, el DJ se ha remontado a su infancia y ha recordado lo feliz que fue en compañía de los suyos. Eso sí, aprovechaba la ocasión para echarle en cara a su madre el amor que le faltó y recalcaba que los juguetes se encargaron de suplir el afecto y el cariño. «Como todas las heridas, esta también sana. Aunque tenga días grises y tristes, que los tengo, hoy quiero volver a ser ese niño que estaba con sus padres y familia», aseguró.