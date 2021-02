Kiko Rivera cumple el 9 de febrero 37 años y ha recibido una tarta muy especial por parte del equipo de ‘El programa de Ana Rosa’.

Kiko Rivera cumple este martes 9 de febrero 37 años. No lo hace en su mejor momento, ni mucho menos, de hecho, él mismo lo confesaba hace algunos días en sus redes sociales. La guerra con su madre ha minado su ánimo y se siente destrozado y decepcionado a partes iguales. Sin embargo, no tiene intención de rendirse sino de mirar hacia adelante, por ello, se está reinventando creando una sección en la que entrevistará a famosos y siguiendo adelante con su música, faceta que espera que le dé muchas alegrías. El DJ se ha convertido en uno de los protagonistas del día y es que han sido muchos los periodistas que se han acercado hasta su casa hispalense para felicitarle e incluso darle un obsequio comestible. ‘El programa de Ana Rosa‘ le ha llevado una tarta muy emotiva que emula una plaza de toros y una fotografía de Kiko con su padre, Paquirri, al que él adoraba. Pero ¿cómo se ha tomado este regalo? Kiko Rivera se ha mostrado muy agradecido con este detalle tan mágico, tal y como se puede ver en el vídeo que te ofrecemos en este artículo.

Vídeo: Europa Press

Poco esperanzado con recibir una felicitación por parte de su madre, Kiko Rivera mira hacia el futuro más cercano y se centra en su trabajo. También está enfocado en la venta de Cantora, la finca de Medina Sidonia que actualmente le enfrenta a su madre, Isabel Pantoja, y por la que está recibiendo algunas ofertas. Se desconoce si finalmente madre e hijo lo venderán a una tercera persona o bien tan solo se ejecutará la venta del porcentaje de Kiko, una cuestión que todavía es una incógnita. De lo que no cabe duda es que Kiko desea cuanto antes cerrar esta etapa en la que ha roto con varios miembros de su familia. Su intención es la de recuperarse y focalizarse en los suyos, entre los que, por supuesto, se encuentra su esposa, su apoyo más férreo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene Rosales Vázquez (@irenerova24)

Irene Rosales ha aprovechado su cumpleaños para gritar al mundo lo importante que es Kiko para ella. Ambos han pasado muchos momentos difíciles en los últimos meses, pues ella ha perdido a sus padres y él ha roto relaciones con su progenitora, hitos que, sin querer, han salpicado a su relación. «Hemos pasado por todas la etapas, hemos reído, llorado, me has regalado todos los mejores momentos de mi vida, de los malos hemos aprendido y nos hemos hecho más fuerte. Solo le pido a la vida que me deje disfrutar toda una vida junto a ti. 37 años llenos de vida y por muchos más. Te amo con locura», ha escrito la sevillana junto a una romántica fotografía en la que ambos se funden en un romántico beso. Muy enamorado de ella, Kiko no lo ha dudado y la ha respondido públicamente con varios emojis de corazones y un sentimiento claro: «Te amo».