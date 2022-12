Elena Huelva es una influencer que lleva visibilizando en redes sociales la enfermedad que padece, un sarcoma de Ewing, un raro cáncer que se forma en los huesos o en el tejido blanco alrededor de los huesos. La joven ha compartido una de las peores noticias y ha confirmado que «las cosas no están yendo bien«. En medio de su delicado estado de salud, Ana Obregón ha querido estar junto a ella en estos duros momentos, pues la joven padece la misma enfermedad que tenía su hijo Aless Lequio. La actriz le ha dedicado unas emotivas palabras para darle todo su apoyo.

«Mi princesa luchadora y ganadora», comenzaba a escribir Ana Obregón junto a unas preciosas imágenes en las que aparece abrazado a Elena Huelva. «Esta foto me la diste tú y siempre la llevo conmigo. Porque conocerte y ese abrazo ha sido lo mejor que me ha pasado este año», aseguraba a presentadora. «El cáncer, esa mierda de enfermedad, es una guerra cruel, pero es la única guerra en la que no hay ni ganadora ni perdedores. Hay heroínas como tú, héroes como fue mi hijo y muchos más que no conocemos», se sincera la actriz.

Tras estas palabras, Ana Obregón asegura que Elena Hueva da una lección de vida. No quiere soltarle la mano ni ahora ni nunca y le manda un mensaje de aliento. «Tantas conversaciones y lágrimas compartidas. Tanto buscar ensayos porque en este país no hay dinero para investigar. Tanta impotencia y tú sigues ahí. Porque tus ganas ganan, corazón. Continuamos», asevera la actriz.

Ana Obregón no ha sido el único rostro conocido que ha querido apoyar a la influencer en su delicado momento. «Te quiero muchísimo Elena y te admiro. Siempre significa siempre. Eres un ángel», escribía Sara Carbonero. «Te queremos mucho, Elena. Eres luz e inspiración», aseguraba Isabel Jiménez. «Te quiero mucho Elena, el mejor ejemplo de superación que jamás nunca he conocido«, era el mensaje de aliento de Aitana. «Te queremos mi niña preciosa! Tus ganas nos ganaron para siempre! No podemos más que quererte, quererte y quererte», expresaba Manuel Carrasco.

El delicado estado de salud de Elena Huelva

Elena Huelva lleva cuatro años luchando contra el cáncer y hace unos días hacía público que su estado de salud había empeorado. Esta semana, durante una visita a Madrid para acudir al estreno de ‘La Última’, la serie de Aitana y Miguel Bernardeu, la joven tuvo que ser ingresada en el hospital. «Quería dejar este vídeo por aquí, porque al final la vida son los recuerdos que nos llevamos, las personas, el amor, y yo ya he ganado. Por el amor, por la lucha, por las personas, por siempre», eran las palabras que acompañaba a su vídeo.

La joven explica que le habían encontrado una enfermedad en la tráquea. «Es muy peligroso, porque como sabéis es por donde respiramos y bueno, no hace falta que diga mucho más. Quiero dejar claro que yo ya he ganado, que mis ganas han ganado por todo el amor y las personas que tengo a mi lado. Pase lo que pase yo ya he ganado, y sé que mi vida no será en vano porque he luchado, he conseguido lo que quiero«, aseguraba. «Quiero que siempre recordéis la frase de ‘Mis ganas ganan’ para todo, que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado. Porque al final la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos y las personas, y yo me llevo muchos, muchos recuerdos buenos con personas maravillosas y muchísimas cosas más. Quería agradeceros todo el amor que siempre me habéis dado, que nos vamos a seguir viendo, que os quiero. Y que mis ganas ganan, siempre«, finalizaba.