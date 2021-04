El cantante ha recordado a su hermana Miriam, fallecida en 2009 tras sufrir un derrame cerebral y a la que dedica una canción en su nuevo disco.

Dani Martín acaba de lanzar un nuevo disco que incluye un single muy especial: ‘Cómo me gustaría contarte’. Se trata de una preciosa canción dedicada a su hermana Miriam, fallecida a los 35 años en febrero de 2009 tras sufrir un derrame cerebral. Durante su visita a ‘El Hormiguero 3.0’, el cantante ha explicado que sentía la necesidad de hacerle este homenaje «desde la sonrisa».

En su entrevista con Pablo Motos, Dani ha recordado los momentos más entrañables y bonitos que vivió durante su infancia junto a su hermana cuando esta se dedicaba a la danza. «Era bailarina del conservatorio y el video es un homenaje a la mujer», ha confesado. «Mi hermana me amenazaba todas las mañana y me decía: ‘A las 9 me piro».

No es la primera vez que el artista compone una canción para su hermana. Poco después de su fallecimiento escribió ‘Mi lamento’, donde refleja el dolor por su pérdida. “Porque ya no te tengo, eras mi vida y ya no estás. Y sé que ya no estás. Que me castigue el cielo por si algo hice mal. Y sé que ya no estás. Te llevo tan, tan dentro que ni el tiempo barrerá. Y no se va a curar. Es que ya no te tengo, y perdón, si no te supe amar”. Es parte de la letra que el exvocalista de El Canto del Loco incluyó en el álbum ‘Pequeño’.

Ahora, su nuevo sencillo que surge «de la necesidad de contactar con mi hermana».