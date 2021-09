La presentadora de ‘Sálvame’ ha dedicado el mejor regalo que ha recibido a su marido cuando se encuentra en su momento más delicado en lo que se refiere al ámbito profesional.

Carlota Corredera no está pasando su mejor momento profesional. Las críticas que le han hecho por su defensa incansable a Rocío Carrasco y su discurso le ha jugado alguna que otra mala pasada. Aún así, la presentadora de ‘Sálvame’ sigue adelante, convencida de que hará lo que sus directores consideren oportuno. Este miércoles, ha recibido un reconocimiento a su trayectoria como la mejor comunicadora femenina en los premios Chicote.

Belén Esteban ha sido la encargada de entregarle el premio a Carlota. La de Paracuellos del Jarama tiene una conexión especial con ella y le ha entregado este regalo a su amiga y compañera de trabajo. Carlota Corredera no ha podido evitar emocionarse y en su discurso ha destacado la figura de su marido en los momentos buenos, pero también en los malos. «Estoy muy agradecida, muy contenta porque a mi pequeña le va a hacer mucha ilusión tenerlo. Este premio es para mi marido, Carlos», ha empezado diciendo.

«Él es ese compañero que cualquier mujer heterosexual querría tener a su lado. Es un hombre maravilloso, es un gran compañero. Mi fortaleza, mi seguridad, mi todo… Lo que yo muestro y aparento tiene mucho que ver que cuando llego a casa, hay una persona que me comprende y siempre me arropa. Para mí el éxito personal es el más importante», ha declarado la presentadora de televisión.

Carlota Corredera se emociona al destacar el apoyo de su marido

Vídeo: SEMANA.

La de Vigo no pasa por su mejor momento, pero está tranquila. Ella misma lo decía hace unos días en un evento público, donde no tuvo reparo a la hora de hablar con la prensa. «Ha sido un año muy complicado porque el presentar el documental de Rocío Carrasco y posicionarme con ella ha hecho que salga mucha gente de las cavernas. Pero yo estoy muy fuerte, soy una persona muy fuerte. Eso es lo que me da energía, el ser honesta. Que hay un desgaste, es obvio. Es duro estar en primera fila y dar la cara. Lo tengo claro, no voy a dar un paso atrás», empezó diciendo. Además, es consciente de que está en un programa de éxito: «Estoy en un programa que ve mucha gente, hay gente a la que le gusto y gente a la que no. Me gusta mucho mandar, pero no me considero en absoluto dictadora. Mi compromiso es con los derechos humanos».

Habló de cómo se encuentra Rocío Carrasco

La presentadora de televisión, que es una de las personas más allegadas a Rocío Carrasco, quiso explicar cómo está viviendo el estreno de la segunda temporada de la docuserie de la hija de Rocío Jurado. «Yo no tengo previsión de fecha de estreno, pero estoy muy expectante. Yo tengo muchas ganas de escuchar a Rocío», declaró sobre todo lo que está por venir.

La también colaboradora de ‘Sálvame’, Alba Carrillo, dijo hace unos días que le da mucha pena que Rocío Carrasco y Rocío Flores no se hablen. Esto es algo que también piensa Carlota Corredera: «A mi me dan pena muchas cosas. Nadie desea que una madre y una hija se lleven mal, pero creo que las circunstancias de Rocío Flores y Rocío Carrasco son muy especiales. Creo que ellas son las que tienen que decidir».

Aprovechando la ocasión y a sabiendas de que ella se reúne con asiduidad con Rocío Carrasco, Carlota ha desvelado cómo se encuentra cuando está a punto de reaparecer de nuevo: «Yo la veo muy bien, estuve con ella hace poco. La veo muy bien, fuerte, la veo que se ha quitado un peso de encima. Tiene una situación muy complicada, pero creo que ha sido beneficiosa para ella la docuserie».