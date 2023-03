Emma García valora el tren de vida de Georgina Rodríguez: "Es ignorancia"

Georgina Rodríguez vuelve a la primera línea del foco mediático con motivo del estreno de la segunda temporada de su reality en Netflix. Esto ha propiciado que conozcamos más de cerca a la pareja de Cristiano Ronaldo y cómo son sus quehaceres diarios. Ante todas las declaraciones que ha ido soltando en sus últimas intervenciones en televisión, así como en los avances del programa, Emma García ha entrado a valorar a la modelo y ha asegurado que algunas de sus palabras denota su "ignorancia".

"Vive en un mundo aparte y le falta mucha información de la vida en general", opinaba Emma García. Tras esto, procedía a escuchar algunas de sus recientes declaraciones y las tachaba de estar "fuera de lugar, la realidad es la realidad". Estupefacta y sin saber muy bien cómo continuar hablando sobre ella, la presentadora dejaba clara su postura sobre el tren de vida de Georgina Rodríguez: "Creo que es ignorancia en general. Para mí, es ignorancia y falta de información. No tiene ninguna necesidad... ¿Qué necesidad tiene?". Además, dejaba claro que no alcanzaba a entender cómo había hecho determinadas afirmaciones en los últimos días.

Las declaraciones de Georgina que dejaron a todos estupefactos

La segunda temporada de 'Soy Georgina' nos ha mostrado el lujoso tren de vida de Georgina Rodríguez y sus rutinas por las que se gasta 27.500 euro en un día. Unas rutinas que chocan por completo con sus declaraciones en las que aseguraba que los espectadores se iban a sentir identificados con ella pues lleva un nivel de vida que muy pocos se pueden permitir.

En su paso por 'El hormiguero', Georgina también habló sobre los regalos que le ha hecho a su pareja desde que están juntos. "¿Qué le regalas a alguien que lo tiene todo?", preguntabaPablo Motos, cuestión a la que ella ha respondido con una declaración sorprendente."Tampoco es muy materialista. Le he regalado tres coches y ya no le regalo más, no es original", ha comentado. La empresaria está convencida de que el dinero no le ha transformado. Solo le está ayudando no solo a seguir con su vida, sino también a que su entorno y sus seres queridos tengan posibilidades. "Yo pienso que no, me cambia a mejor porque puedo ayudar a mi familia y a mis amigos, es muy gratificante para mí", apuntaba.