está pasando un delicado momentoLa presentadora de ‘Viva la vida’ se ha despedido de él a través de las redes sociales, donde ha compartido una bonita imagen de cuando era pequeña junto a su padre y no ha olvidado escribirle una dedicatoria de lo más especial.

«¡¡¡No hay palabras para expresar el vacío que dejas, aita!!! Tu despedida ha sido difícil pero el cariño que hemos recibido nos ha reconfortado. Es lo que tiene ser una persona tan bondadosa…», empieza escribiendo Emma García para despedirse de su padre públicamente. Aunque no es muy dada a compartir ciertos aspectos de su vida personal, la ocasión lo merecía.

Aunque prefiere no hablar de su familia cuando está en el trabajo, a finales del pasado año, Emma García hacía un alto en la escaleta de su programa para hablar de su progenitor. «Son fechas complicadas. Aquí intentamos entretener con alegría, pero a veces hay situaciones difíciles. Quieres estar más con ellos para darles amor y cariño, sobre todo con mi padre», empezaba diciendo emocionada.

Acto seguido, Emma García le mandaba un mensaje directamente a él: «Quiero decirlo lo muchísimo que lo quiero. Nunca tengo tiempo para decirle lo mucho que lo quiero y el referente que es para mí. No conozco a una persona más bonita. Siempre está ahí, para sus hijos. Y nunca encuentro en momento de decírselo», le decía aprovechando la ocasión.

La presentadora de ‘Viva la vida’ ha recibido numerosos mensajes de apoyo y cariño en la publicación que ella misma ha compartido. «Lo siento mucho. Mi más sentido pésame 🖤💫», le ha escrito Rafa Mora. Por su parte, Carlota Corredera le ha mandado fuerza a través de un abrazo, el mejor gesto: «Un abrazo muy fuerte 🙏🏻🖤». Arantxa del Sol ha preferido escribirle unos emoticonos cargados de amor: «🙏🏽💔».

Marisa Martín Blázquez le ha dedicado un mensaje lleno de cariño. La colaboradora coincide muchos fines de semana en el plató de ‘Viva la vida’, por lo que ha recibido la noticia del a muerte del padre de Emma con tristeza: «Querida Emma, no tengas duda que el aita te seguirá –y os seguirá– cuidando y protegiendo desde donde esté. Juan, jamás, os soltará de su mano. Beso enorme para toda la familia y uno, muy especial, para la amatxo. 💙🦋», le ha hecho saber.

No hay duda de que ahora empieza una etapa complicada para Emma García, que se refugiará en su familia y en sus amigos para superar este duro golpe. Este fin de semana podría haber elegido no acudir al plató del programa para llorar la muerte de su padre con todos los suyos. Mediaset podría, de esta forma, contactar a otra persona de la cadena para que sustituya a la presentadora vasca.

¿Cómo recuerda Emma García el programa 'A tu lado'?

Si existe un espacio que haya sido especial en la trayectoria profesional de Emma García ese es, sin duda, ‘A tu lado’. «Para mí fue muy importante porque fueron cinco años y medio a diario. No paraba y no me daba tiempo a pensar», señalaba. Sus compañeros le sorprendieron recordándole este aniversario en la cadena. «Me pasaron tantas cosas, entre ellas, dar a luz. Cosas muy importantes en mi vida», afirmaba con cierta nostalgia de aquella primera etapa en Telecinco.