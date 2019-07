Emma García empieza sus vacaciones con un posado en bikini

Emma García se despidió la pasada semana de su programa ‘Viva la vida’ y ya ha disfrutado de su primer fin de semana sin tener que acudir a las instalaciones de Mediaset. La encargada de tomar el relevo ha sido Sandra Barneda, que presentará el programa de las tardes de Telecinco hasta que su vuelta.

La presentadora de televisión ya se encuentra «en algún sitio» disfrutando de unas merecidas vacaciones de verano, lo más probable que en compañía su familia, con los que disfruta de todos sus planes. Ella misma ha compartido una imagen desde su destino vacacional en la que presume de tipazo en bikini.

«✨D e s c o n e x i ó n✨

#DejaQueLaVidaFluya #ElSonidoDelMar #Aire #Atardecer #EnAlgúnSitio #Relax #ColeccionaMomentos #SeguimosEnLaRed«, escribía feliz desde uno de sus lugares preferidos, el mar.

Su compañera, Paz Padilla, sorprendida por el posado tan espectacular, no dudó en hacerle saber que estaba estupenda: «Qué juventud más grande!!!! No te estropeas, has hecho un pacto con el diablo», le hacía saber la presentadora de ‘Sálvame’.

Sus vacaciones han empezado después de que se atreviera con un tatuaje. Ella misma compartía desde su Instagram el resultado: «Mientras espero al eclipse lunar, a ver si lo veo😜… aprovecho para dar las gracias a @teresa_cuttoo por plasmar, hace hoy una semana, esta preciosa luna que tiene un significado especial para mí. ¡¡¡Gracias por tu sensibilidad!!!🌙 #PregúntaleALaLuna #Tatuaje #Eclipse #Leyendas #Universo #Noche #Luna#YoTengoLaMía #ColeccionaMomentos #SeguimosEnLaRed«.