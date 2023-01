La imagen de Emily Ratajkowski enfundada en una toga y un ribete, uniforme tradicional en una graduación, ha sorprendido a muchos. La súper modelo no solo triunfa gracias a su profesión, también por las ventas de su libro ‘Mi cuerpo’, en el que habla sobre su experiencia en la industria de la moda. Sin embargo, en esta ocasión no copa titulares por ninguno de estos dos motivos, sino por el discurso que ha pronunciado en la graduación de una universidad neoyorquina llamada Hunter College. A pesar de que acudió allí como invitada y no como recién graduada, no pudo evitar convertirse en el centro de atención.

La modelo se subió al escenario para contar su experiencia como estudiante, la cual se vio truncada por la crisis económica que tan fuerte azotó en la década de los 2000. «Nunca llegué a graduarme de la universidad. Dejé los estudios a raíz del colapso económico de 2008, eligiendo la seguridad financiera que esperaba que el modelaje me brindara sobre lo que realmente quería hacer, que era aprender y hacer cosas. Estaba aterrorizada de tener que cargar con una deuda de préstamos estudiantiles», ha comenzado diciendo. Si bien ella está satisfecha por todos sus logros y avances profesionales, sí que aplaude a todos aquellos que no han tirado la toalla y han conseguido graduarse de carreras que para ellos son una auténtica pasión.

Emily Ratajkowski ha compartido ella misma su discurso con sus casi 30 millones de seguidores, un vídeo muy aplaudido y que ya ha alcanzado más de 300.000 reproducciones. «También sabía que mi ventana para esta oportunidad era limitada. Todos me recordaron que las mujeres tienen una fecha de vencimiento. Así que renuncié a mi educación y en su lugar me concentré en el trabajo. Si no puedes celebrarlo como me ocurrió a mí, puedes hacerlo por los demás: por los amigos y familiares que te saludaron después de regresar a casa tras un largo día; que te escucharon quejarse de la carga de trabajo y el horario; que te animaron aunque tuvieras estrés y desesperanza… Las personas que te aman en tu vida son un regalo precioso, trátalas como tales, disfrútalas y celebra con ellas«, asegura.

Las palabras pronunciadas este jueves 19 de enero no solo emocionaron a los presentes, también a los followers de Emily. Ella estaba deseosa de que llegara el momento, al ser una nueva experiencia para ella y compartió todos los detalles en los momentos precios a la ceremonia. «Emocionante, «bien hecho» o «asombroso» son solo algunos de los mensajes recibidos en este post en el que todavía hay gente que se pregunta si ella ha estudiado una nueva carrera.