Elena Tablada comparte la primera foto de su hija el día de su boda

Elena Tablada no puede estar más feliz. Y es que el 8 de diciembre vivió un gran día en La Habana, Cuba, donde celebró su boda por la iglesia con Javier Ungría. A pesar de que se habían dado el ‘sí, quiero’ de manera civil en Madrid, la pareja quería tener un detalle con la familia que ella tiene al otro lado del charco y celebraron allí una boda por todo lo alto.

Diez días después de que pasara por el altar, Elena Tablada ha querido compartir con sus seguidores numerosas imágenes del día más feliz de su vida. No ha dudado en colgar cómo llegó a la iglesia, lo feliz que estaba su hija Ella, fruto de su relación con David Bisbal, el momento de la entrada en la iglesia y la llegada al altar y algunos detalles más que desconocíamos hasta ahora.

“San Juan de Letrán, 70 años después… La Habana, Cuba. Entregada por el mejor padrino y la mejor damita. #godsplan #havana #hellyhapps #wedding #wedding2018 #bride”, ha escrito junto a una serie de imágenes en la que vemos por primera vez cómo iba vestida la pequeña Ella.

Esta es la primera imagen que ha compartido Elena Tablada de la pequeña Ella

No ha dudado en compartir el momento previo a la entrada de la iglesia



La cara de Javier Ungría al ver entrar a la pequeña Ella en la iglesia lo dice todo

Mucho se habló del lugar en el que iba a dar el ‘sí, quiero’ a Javier Ungría. Y es que era la misma iglesia en la que se casó su abuela, algo que al parecer no le gustó. Este gesto de la ex de David Bisbal fue tomado en todo momento como un gran reconocimiento a la historia de amor de su abuela pero se develó que fue todo lo contrario.

Elena Moura, la abuela de Tablada, en las que asegura que ella no quería ir a Cuba. “Yo no quería que mi nieta se casara en Cuba, les pedí que lo hicieran en otro lado, pero ella se empeñó y además eligió San Juan de Letrán, donde su abuelo y yo nos casamos hace 71 años. Imagínate lo que yo sentí cuando entré en aquella iglesia donde a los 19 años me convertí en la esposa del hombre que me hizo tan feliz y que tanto me quería”, declaró la abuela de Elena.

La abuela de Elena Tablada disfrutó mucho de las celebraciones de la boda

“Nos queríamos tanto, que Jorge quiso que nos casáramos cuando todavía no había terminado la carrera de Medicina. Mí papá le dijo que esperara a ser licenciado pero él no quiso y nos casamos. El choque emocional al entrar allí, no lo puedo describir. Y como la iglesia estaba llena de flores y decorada preciosa, no había ninguna diferencia con mi boda. Yo sólo le pedí a Dios que Elena y Javier fueran tan felices como lo hemos sido sus abuelos”, apuntó.

Elena Tablada, que mantiene una relación estupenda con su abuela, compartió esta bonita foto de la preboda, en la que aparece Elena Moura rodeada de Javier Ungría y otros amigos de la pareja. “La reina. Feliz en su Cuba después de tantos años y por un motivo INMEJORABLE!”, escribió.

El ramos de flores

A la espera de la llegada de la novia

La iglesia por dentro, decorada de flores

Un día muy especial

Recuerdos de “un gran día”

