Elena Tablada estalla contra David Bisbal: “No entiendo su postura”

Apenas ha tardado Elena Tablada en hablar tras conocerse la demanda que su ex, David Bisbal, le había puesto. Y es que la noticia la ha pillado por sorpresa y sin saber muy bien cómo reaccionar. Según publica el portal Vanitatis, Elena Tablada se muestra muy dolida y no termina de entender qué está pasando por la cabeza del cantante.

Elena, muy dolida

Elena Tablada cree que la situación es surrealista porque la razón que esgrime Bisbal en su demanda, que interpuso el pasado 12 de febrero en el juzgado número 6 de Alcobendas, es el bienestar de la hija que tienen en común. “No entiendo su postura. Dice que es para proteger a Ella. ¿Protegerla de qué? ¿De mí?”, se pregunta la diseñadora.

Está desconcertada

Elena está enfadada, tal y como explica el citado medio: “¿Qué hago? ¿Obviar a mi hija? ¿Como si no existiera? Si no hago daño a nadie…”, se pregunta. Pero sabe que no obtendrá respuestas por parte de David, porque desde hace tiempo solo mantienen comunicación a través de sus respectivos abogados.

Doble rasero

A Elena le molesta sobre todo el doble rasero de la situación, porque parece que la acusan de algo que no tiene razón de ser. “No tiene mucho sentido que me demande por subir fotos de mi hija cuando David y su pareja también lo han hecho”, asegura. La pequeña Ella se ha convertido en la involuntaria protagonista de una guerra que no parece que vaya a tener un bando ganador.

El bienestar de Ella

La niña es la prioridad de Elena, feliz también al ver la magnífica relación que su hija tiene con su marido, Javier Ungría, con quien finalmente ha encontrado la estabilidad sentimental que tanto deseaba. La pareja contrajo matrimonio el pasado 8 de diciembre en La Habana.

Cualquier tiempo pasado no fue mejor

Elena dice que Javier es el amor de su vida, y atrás quedan los años que pasó junto a David Bisbal. Una tormentosa relación de la que la diseñadora no guarda buenos recuerdos, tal y como ha comentado en numerosas ocasiones. Y es que la idílica relación de la pareja resultó no serlo tanto. Aunque eso sí, no borraría nunca esos años, porque le dieron el regalo de su vida: su hija.

Orgullosa y presumiendo de Ella

Pese a todas las discusiones, o demandas que le puedan caer, no parece que por el momento Elena Tablada esté dispuesta a eliminar de sus redes sociales las fotos de su hija Ella. La niña acaba de cumplir 9 años y Elena ha mostrado varias fotos de la niña, diciendo lo orgullosa que está de su “persona favorita”, como la llama.

Una mujer de armas tomar

La diseñadora no está dispuesta a dejarse avallasar, aunque la situación vivida le pasa factura. Este es el primer San Valentín que pasa casada y desde luego con todo este no ha podido celebrarlo como le hubiera gustado.

