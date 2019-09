13 El comienzo de una batalla sin cuartel

Tablada explicó que la relación con su expareja es irreconducible: «Le había pedido que no lo hiciera y ahora mi relación con David es insostenible, todo a causa de esa foto (…) nunca habíamos estado así… con burofaxes y todo… por mi parte pongo mucho empeño en que la relación con David sea buena porque es el padre de mi hija, si no lo fuera no sé lo que diría».