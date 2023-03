El vídeo completo que aclara el supuesto feo de Piqué a la novia de De Jong

Piqué se ha convertido en viral por un vídeo del pasado. De hecho, algún medio aseguraba que el futbolista había hecho un feo a la prometida del futbolista Frenkie De Jong, al no cederle su asiento para que se sentara junto a su novio. Numerosas críticas le tachaban de impresentable hasta que el vídeo completo de la situación ha visto la luz. Unas imágenes en las que se puede ver que el empresario le negaba posar a un fotógrafo, que como él estaba en el palco, pero que nadie tenía que ver con esta rubia. El problema no iba con ella y en ningún momento se le negó su asiento, tal y como ha hecho saber una cuenta de fans de Piqué en Twitter. "No sé por qué anda circulando esto del año 2019, pero viendo el video completo, está más que claro que todo el asunto fue por las fotografías que quería tomar el fotógrafo, la novia de Frenkie nunca quiso el asiento de Gerard Piqué", dicen. Un vídeo de poco más de un minuto que refleja lo sucedido y que sitúa el malentendido con otro hombre y no con la novia del deportista.

— ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ ( @ClaGerFans) March 9, 2023

No es la única noticia que le ha hecho acaparar todas las miradas. El catalán se convertía en el centro de atención este jueves por el presunto trío que Piqué propuso a una tiktoker, según declaraciones de la joven. Ella ha explicado que en 2019 un miembro de Seguridad de Piqué les hizo una propuesta sexual a su hermana que ella rechazó. "Se acerca el de seguridad de Piqué, o sea su guardaespaldas y le dice que Piqué quiere unir las mesas y si están dispuestas de cómo que unir los 2 vip y, sabes, seguir pasando la noche", comenta la joven.