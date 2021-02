Sara Carbonero rompió a llorar en pleno directo en su sección ‘Que siga el baile’ después de que la artista Conchita cantara ‘El viaje’.

Cuando Sara Carbonero volvió a la radio tras estar ingresada confesó tener los nervios a flor de piel. El regreso de la periodista prometía, pues ella misma dejó ver que veríamos facetas que hasta ahora eran un auténtico secreto y así ha sido. La locutora de radio ha invitado esta semana a la cantante Conchita, a la que admira profundamente y que no dudó en cantar en directo para los oyentes de la sección ‘Que siga el baile’ en Radio Marca. La canción ‘El Viaje’ hizo llorar a Sara, pues se acordó de sus hijos hasta romperse, pero ¿qué dice la canción?

Vídeo: Redes sociales

Este tema, compuesto por la de Finlandia, habla de la maternidad después de que Conchita durante su embarazo sufriera preeclampsia, una enfermedad con la que su cuerpo «rechaza al bebé», según ella misma. Tras el parto ella estuvo en coma, una semana en la UCI y después pasó 50 días en la UCI a la espera de que su hijo estuviera fuerte para volver con ellos a casa. El camino no ha sido en absoluto fácil, aunque afortunadamente la historia tuvo un final feliz y todos se encuentran bien. En él Conchita desvela a su hijo lo que está por llegar a su vida y le dice que siempre será testigo de ello para protegerle, aunque sea desde la sombra.

«No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté y te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos. Me salen escudos del pecho…«, comienza diciendo Conchita al inicio de esta canción que tanto éxito ha cosechado. Dedicada en especial a su hijo y a aquellas familias que son padres, Sara Carbonero no pudo evitar emocionarse ante los presentes en el estudio. Fue tal la magia que tanto ella como Conchita sintieron, que la esposa de Iker Casillas rescató este instante en sus redes sociales y lo compartió con sus seguidores de redes sociales. Mientras se secaba las lágrimas y después de que la propia Conchita le dijera «si lloras tú, lloro yo», la comunicadora se confesó como muy pocas veces ha hecho. «Me he escuchado esta canción 20 veces, pero a mí esta canción y esta letra… Los que somos padres y madres sabemos que lo dice todo. Los miedos, lo más bonito de la maternidad y el mundo que estamos dejado a nuestros hijos… ¡Lo siento! La música es esto también. Y luego su voz que es tan dulce. Gracias de corazón», dijo Sara.

En el post que posteó Sara se abrió en canal e hizo una reflexión sobre todo lo que había sentido. Estaba agradecida con Conchita por lo generosa que había sido, por lo bonito que canta y por el tsunami que provocaban en ella cada una de sus letras. «Solo los que estábamos en el estudio sabemos lo que hemos vivido esta tarde con mi admirada @oficialconchita , pero los demás, sí tenéis unos minutos no os perdáis este vídeo porque es magia, verdad, desgarro y emoción, como todo su disco “La Orilla”. Decía Conchita al principio de la entrevista que al haber nacido en Helsinki y vivido en varios países, cuando era pequeñita no se sentía de ningún lado. Espero que hoy hayamos logrado hacerte sentir en casa, donde te hemos visto crecer en todos los sentidos durante estos años y convertirte en la maravillosa compositora y cantante que eres sin perder esa mirada tuya tan transparente», escribió Sara Carbonero.

Si bien de todas las entrevistas que ha ido haciendo desde que se estrenara en su sección ha aprendido mucho, esta le deja un poso diferente. La voz de Conchita fue capaz de revolverla por dentro, de hacerla verbalizar todo lo que quiere y necesita a sus hijos en su día a día. «Gracias @oficialconchita por tu generosidad, tu luz y por este momento lleno de sonrisas y lágrimas que nunca vamos a olvidar. Ah, gracias también por tu “abrazo de lado”, pero sobre todo por el: “Es que si lloras tú, lloro yo”. Creo que no se puede añadir nada más», dijo. Y es que para ella este momento permanecerá para siempre en su memoria pase el tiempo que pase.

Con casi 500.000 visualizaciones en Instagram, este vídeo ha conquistado a muchos famosos. Prueba de ello, los mensajes que han escrito algunos rostros conocidos como Pitingo, el presentador de su programa de radio, Vicente Ortega, o India Martínez, quienes se han emocionado mucho con este momento tan especial. Cabe destacar que Conchita se encuentra de promoción y que en cuestión de horas ha conseguido que su disco esté entre los cien primeros de la lista en Itunes Spain, lo que le ha hecho a la artista muy feliz. «No sabéis la alegría….sentir que estáis escuchando al otro lado y que todo el ‘currazo’ ha tenido sentido. Está siendo precioso. Todo«, ha escrito en sus redes.