Juan Ramón Artero ‘Chicho’, el guitarrista de Mojinos Escozíos, ha fallecido a consecuencia de una larga enfermedad y sus amigos están destrozados. Así le recuerdan

Los seguidores de ‘Mojinos Escozíos’, el mítico grupo musical del que salió reforzado su controvertido vocalista, ‘El Sevilla’, ha anunciado a través de sus redes sociales una trágica noticia. Uno de sus miembros fundadores, Juan Ramón Artero, conocido por todos como “Chicho”, quien se escondía tras su talento con la guitarra, ha fallecido este fin de semana, a consecuencia de una larga enfermedad a la que finalmente no ha logrado vencer.

Así lo han anunciados los integrantes de ‘Mojinos Escozíos’ a través de un comunicado de prensa, con el que han mostrado su dolor y resentimiento al tener que ponerse en contacto con sus fans por tan trágicas noticias: “Lamentamos comunicar que el 26 de septiembre de 2020 nos acaba de dejar nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro hermano, Juan Ramón Artero ‘Chicho’, tras una larga enfermedad, que le privó de disfrutar de todos vosotros durante la gira de 2019. La familia Mojinos Escozíos nos encontramos profundamente destrozados. Siempre estarás con nosotros. D.E.P.”, escribían los afamados músicos para despedirse del guitarrista que les ayudó a encumbrarse en lo más alto de la música española en la década de los 90 con sus ingeniosas letras y su alocada forma de actuar sobre el escenario.

‘El Sevilla’, el cantante de los ‘Mojinos Escozíos’ y líder de la banda, no ha querido dejar pasar la oportunidad de salirse de la solemnidad del comunicado oficial y ofrecer sus propias condolencias a la familia y expresar su dolor personal por la muerte de su amigo. “Descansa en paz compadre. Que nos quiten lo bailao”, le dedicaba a su amigo, con mucho pesar pero tratando de hacer llegar a sus seguidores que lo importante no es la pérdida de su marcha, si no la alegría que les ofreció en vida y los grandes momentos que vivieron juntos. Un sentimiento que se ha propagado por las redes sociales entre sus seguidores, que no han cesado en dejar comentarios alabando su figura y despidiéndose del quericho ‘Chicho’.

No pudo subirse de nuevo a los escenarios

Juan Ramón Artero ‘Chicho’ no pudo estar acompañando a sus compañeros y amigos en la última gira que el grupo realizó por España el pasado año. El guitarrista se vio obligado a renunciar a su deseo de volver a echarse a la carretera y darlo todo sobre el escenario al tener que ser operado con carácter de urgencia. Esta intervención quirúrgica vino seguida de un largo proceso de recuperación en el hospital, por lo que ‘Mojinos Escozíos’ tuvo que tomar la difícil decisión de tener que encontrar un sustituto para él, Frank Mercader –conocido por ser el director musical del programa de Andreu Buenafuente-, quien ocupó su lugar para no echar por tierra los esfuerzos del grupo por regresar con su soñada gira.

Pese a que no pudo estar junto a sus amigos llevando el nombre de ‘Mojinos Escozíos’ a lo más grande, Juan Ramón Artero ‘Chicho’ no tuvo reparos en velar por la buena acogida de su sustituto de manera pública: “Espero que le deis a Frank todo el apoyo posible para que se sienta cómodo y que pueda disfrutar los conciertos como lo hago yo. Deseo estar pronto recuperado y volver a los escenarios”, declaraba el músico, que sin embargo no pudo cumplir su deseo de volver a sentir el calor de los aplausos del público, aunque sí ha podido sentir el cariño de sus compañeros de aventuras y de sus seres queridos.