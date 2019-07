Malena Costa es una mujer que rezuma la felicidad de quien ha conseguido sus objetivos. Tras una etapa nada cómoda ni alegre en China, donde estuvo viviendo porque su novio, el futbolista Mario Suárez jugaba en un equipo de allí, ya están de vuelta en España para quedarse.

La pareja acudió a la gran gala que la revista ‘GQ’ organizó por sus 25 años de existencia. Sorprendió verles a los dos juntos, ya que el futbolista apenas se deja caer por photocalls. La modelo balear explicó que su chico hizo un pequeño sacrificio: «Él es bastante reacio a venir a eventos de estos y creo que es la segunda vez que viene. Feliz porque así le meto en mi mundo, que yo sí que he visto partidos y así sabe cómo va esto».

Ante los micrófonos de la prensa no ha rehuido lo poco que le gustó la aventura china y se muestra radiante por volver a echar raíces en la capital: «La última vez que estuve en Madrid venía de China y me quería quedar sí o sí, ahora Mario ha firmado con el Rayo Vallecano un contrato largo y nos quedamos aquí. Ante la pregunta de si volvería toda la familia a hacer las maletas si el centrocampista ficha por un equipo fuera de España, Malena tira balones fuera: «Prefiero disfrutar del momento. No quiero pensar en irme por ahora».

¿Y cómo llevan el verano? Malena Costa responde: «Ya he tenido mi parte de vacaciones en Mallorca, ahora en Madrid que tengo ganas y en agosto otra vez Mallorca». Costa lo tiene claro, si se tiene que quedar con un destino para veranear, barre para casa: «Baleares, Formentera, Ibiza y Menorca son destinos ideales». Y es que la maniquí no quiere ni oír hablar de volver a ir al extranjero después de no aclimatarse a la cultura oriental.

Madre de dos hijos junto al exjugador del Atlético de Madrid, por la cabeza de Malena Costa no pasa ampliar la familia, al menos por ahora: «El sábado mi segundo hijo cumple dos años y de momento no tenemos pensado ampliar la familia. Más adelante ya veremos, voy a ver si me apaño con dos».