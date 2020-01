Algo que muchos seguidores de ‘GH Vip’ echaban en falta y que sí estaba presente en otras ediciones, incluso en las versiones de anónimos, era la radio. Ese momento en el que los concursantes echan las horas muertas hablando frente al micrófono y que tanto juego ha dado siempre, dado que el mero aburrimiento da lugar a que se digan cosas que, en circunstancias normales, no se dirían tan alegremente. Así les ha pasado a Anabel Pantoja y al Maestro Joao, que fruto de la verborrea más entretenida al final terminaron confesándose, después de horas frente al micrófono.

El tema en cuestión eran los artistas españoles que más lo están “petando” en el panorama musical. Una temática que, en principio, no daría problemas, hasta que salen a relucir nombres que crispan los nervios a los protagonistas, como así le sucedió al Maestro Joao con Aitana Ocaña, una de las que más ha triunfado de ‘Operación Triunfo 2017’. El vidente no pudo contenerse al oír el nombre de la cantante, desvelando el rencor que guarda hacia ella por algo que jamás le perdonará: “Haberme quitado ese pedazo de novio tan guapísimo que tiene”, bromeaba al recordar las virtudes físicas de Miguel Bernardeau, hijo de Ana Duato.

También salió a relucir el nombre de Omar Montes, uno de los que más juego está dando estos meses por cuestiones musicales y también por su afinidad con Isabel Pantoja, pese a su distanciamiento con Chabelita. Joao ha reconocido que “soy amigo de su madre desde hace más de 20 años. Cuando él empezó a salir yo no sabía quién era, pero me encantó por su personalidad, su estilo y cómo canta”, reconocía. Anabel Pantoja también quiso ofrecer su visión sobre el exnovio de su prima: “Lo conocí en el cumpleaños de mi tía y lo vi como un chiquillo más. No se lo tenía nada creído”, aseguraba.