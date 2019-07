4 Su mayor preocupación: el futuro de su hija

Eso sí, el boom mediático que ha experimentado su historia de amor podría salirle cara a su hija, como así ha querido explicar: “La política es conflictiva y delicada. La política tiene caducidad, pero la música no… por eso no quiero que le afecte. Me preocupa que mi hija salga para adelante y que el público no le falle. Es una gran profesional y ahora está feliz”, confiesa.