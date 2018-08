El Museo de Rocío Jurado abrirá sin la autorización de su hija Rocío Carrasco

No está siendo un año fácil Rocío Carrasco, está inmersa en la batalla judicial contra su ex marido, Antonio David Flores , con el que en breve se verá las caras por un presunto maltrato habitual y lesiones psicológicas por parte del ex guardia civil.

Por otro lado, su amiga -a la que considera como una hermana, Terelu Campos– ha sufrido una recaída en su cáncer y está dispuesta a someterse a una doble masectomía.

[Rocío Carrasco no deja sola a su ‘hermana’: “Terelu Campos puede con todo”]

Por si fuera poco, sufre un nuevo varapalo en un tema que estaba enquistado desde hace tiempo. Y es que el ayuntamiento de Chipiona ha decidido pasar por encima de ella y, sin esperar a su autorización, va a abrir el museo homenaje a su madre, Rocío Jurado, fallecida hace doce años, según publica el diario ABC.