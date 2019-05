El dj no deja de sorprendernos y acaba de compartir una imagen de su último y polémico look que ha provocado numerosas críticas en las redes.

Kiko Rivera no deja de sorprendernos. El dj está muy centrado en su faceta como cantante, algo que compagina con sus asistencias al plató de ‘Supervivientes’ para apoyar a su madre, Isabel Pantoja. Eso sí, estas colaboraciones no son fijas todas las semanas, ya que él mismo desveló que tras tres meses en ‘GH Dúo’, necesitaba desconectar de la tele y centrarse en su carrera.

El hijo de Isabel Pantoja tuvo que dejar Sevilla por unas horas para estar durante la noche del jueves en el plató de ‘Supervivientes’. Como buen ‘influencer’ que es, Kiko Rivera ha retransmitido cómo ha sido su viaje, a pesar de que son tan solo dos horas y media en el AVE.

Nos llamó mucho la atención el look elegido para viajar en el tren. El dj no dudó en compartir una instantánea en la que lo vemos al completo, una imagen que ha provocado las críticas de muchos de sus seguidores: «Vive la vida sin reprimir ninguno de tus sentimientos. Crea un mundo en el que no importen los demás en el que tú y únicamente tú seas el dueño de tus pasos», escribía junto a la foto de su look.