Malas nuevas para Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto, que parece no levantar cabeza desde la muerte de su padre. Tras ponerse sobre el tapete por parte de su madre de que el joven podría encontrarse en una situación delicada por culpa de los “excesos”. Pero ahora que parecía que esta tormenta había pasado de largo, una nueva noticia llega para amargarles la Navidad a la familia: han sido víctimas de un supuesto robo de joyas, pertenecientes a Camilo Sesto, en su casa de Torrelodones.

El hijo de Camilo Sesto se ha percatado de que algunas de las pertenencias más valiosas de su padre han desaparecido de su casa de Torrelodones. Se trata, tal y como informan desde ‘La Razón’, de joyas y relojes del artista, algunas de ellas de incalculable valor emocional, más allá del evidente valor económico. Entre las joyas que Camilo Blanes ha echado en falta en su casa de Torrelodones están las alianzas de boda de sus abuelos, que siempre acompañaban a su padre como uno de sus grandes tesoros personales.

No obstante, hay versiones contradictorias, como viene siendo habitual ya en las cuestiones que tienen que ver con Camilo Sesto desde que falleciese. Por un lado se afirma que en la casa había una gran cantidad de joyas del artista y que ahora no hay nada de eso, aunque hay quien pone en duda que existieran tantas joyas como se asegura en un primer momento. Un detalle que pone incluso en peligro la construcción del museo de Alcoy que el propio Camilo Sesto mandó levantar en su testamento, encargando este proyecto a su administrador y albacea, Cristóbal Hueto.

Un nuevo capítulo de las diferencias que mantiene Camilo Blanes y el administrador que ha estado siempre al lado de Camilo Sesto. El albacea ha visitado ya la casa de su representado para ver qué objetos de valor artístico y personal podrían componer la colección que se mostraría en el museo. No obstante, se ha quejado de que su hijo no le está poniendo las cosas fáciles y que tan solo le ha entregado trofeos y discos de oro, pero no otros objetos de importancia en su carrera, como el botafumeiro y el atuendo de Camilo Sesto con el que interpretó ‘Jesucristo Superstar’.