Después de coronarse como la segunda finalista de ‘GH VIP 7’, Alba Carrillo ha retomado su rutina diaria. Sin embargo, ha tenido que hacerle frente a una triste pérdida este sábado 28 de diciembre. Ha sido la propia colaboradora de ‘Ya es mediodía’ la encargada de anunciar la triste noticia en sus redes sociales.

Alba Carrillo vuelve a ‘Ya es mediodía’ tras la gran final de ‘GH VIP’

«Hoy se ha ido un miembro de mi familia. Ha sido generosa hasta el último momento. Cuando me fui a ‘Gran Hermano’, le dije que me esperara y lo ha cumplido. Nos has dado trece años de felicidad absoluta y cariño. Ahora nadie ladrará cuando llamen al telefonillo o se tumbará a echarse la siesta con Lucas…Te quedas con nosotros para siempre❤️ TE QUEREMOS LANAS🐶🐾«, ha escrito Carrillo junto a una imagen de la perrita con su hijo.

Lucía Pariente también ha querido despedirse de la mascota que tanto cariño le ha dado en estos trece años: «Que faena!!!! Eres parte de nosotros. Jolin que de ratos, que de cariño, que años tan importantes, adiós Lanitas 💞💋🐾 mi niña bonita».