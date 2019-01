El dineral que le ofrecieron a Belen Esteban por “tomarse algo” con un señor

Belén Esteban se ausentó durante unos minutos de ‘Sálvame’ para dar el salto a las tardes de Cuatro. La princesa del pueblo visitaba ‘Todo es mentira’, el espacio de Risto Mejide, para hablar de su planes de futuro, como la boda con “su Miguel”. Además, aprovechó la ocasión para desvelar una anécdota que nunca antes había contado.

Confidencias con Risto Mejide

Belén Esteban compartió confidencias con Risto Mejide en su nuevo espacio en Cuatro, ‘Todo es mentira’.

La cosa más absurda que le han propuesto hacer a Belén Esteban

“Cuando pasó lo de la canción de Madonna de Tenerife, que me dieron leches por todos los lados, hubo un señor canario que me ofrecía una millonada por hacerle el baile y tomarme algo con él”, relataba Esteban durante su entrevista con Risto Mejide.

El pastizal que le ofrecieron por tomarse algo

Al principio, la de Paracuellos no quiso confesar la desorbita cifra que le ofrecieron “porque van a decir mira esta”. Sin embargo, y tras la insistencia de los allí presentes, reconoció:”Me ofreció por el baile y por estar con él, no teniendo nada, 50 millones de pesetas (unos 300.000 euros)“.

Así acabo la historia

El publicista quiso saber cómo terminó la historia, a lo que la colaboradora de ‘Sálvame’ reconoció que no aceptó la oferta.

Belén Esteban da nuevos detalles de su boda con Miguel

Asimismo, la princesa del pueblo desveló nuevos detalles del evento del año: su boda con Miguel. Esteban reconoció que el mes que viene iba a comenzar a enviar las invitaciones para el enlace. Ante esto, el que fuera jurado de ‘OT’ quiso saber si él iba a estar invitado. La colaboradora, que se quedó atónita ante la pregunta, ni confirmó ni desmintió. “Doy por hecho que estoy invitado, testigo me parece mucho porque igual no nos conocemos tanto”, decía Mejide.

