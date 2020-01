9 El dineral que se había gastado en drogas

«No tenía ningún amigo que me parara los pies. Es más, me jaleaban para que hiciera todo lo contrario», aseguró un Kiko Rivera destrozado al recordar estos duros momentos también. «He llegado a ganar entre cinco y seis millones de euros y me los he gastado todos. Me atormenta mucho haberlo hecho», fueron las palabras de Kiko al explicar lo que le ocurrió por aquel entonces.