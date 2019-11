Cristina Pedroche lleva el baile en las venas… tanto es que a veces se emociona tanto que termina enseñando hasta la ropa interior en un descuido tonto. Eso mismo es lo que le ha ocurrido en su último baile que ha compartido en su cuenta de Instagram y en la que aparece con un mini vestido azul…

Cristina Pedroche, una bailarina alocada

La presentadora es muy recurrente a compartir sus vídeos bailando por los pasillos de la cadena de televisión. Como es habitual, la Pedroche muestra sus destrezas con el baile con movimientos imposibles con los que es fácil que la cadera se salga de su sitio. Y en esta ocasión, no ha sido su cadera, sino la ropa interior la que ha terminado saliendo a la luz en un pequeño descuido.

Al son de uno de los últimos éxitos del momento, ‘Nadie sabe’, interpretada por el artista venezolano Nacho, Cristina Pedroche se marcó un alocado baile por el que terminó enseñando la ropa interior. Algo que no es la primera vez que le pasa, pero que siempre se ha tomado con mucho sentido del humor.

El momento en el que Pedroche enseña las bragas

Hace escasos meses, concretamente en septiembre, le ocurrió lo mismo marcándose otro baile y mostrando su ropa interior. ¿Cuál fue su reacción? Dejar el vídeo publicado y responder a todas las críticas que había recibido por ese momento: “Sigo recibiendo todavía muchísimos mensajes en los que me avisáis que los vídeos que he subido bailando hoy antes de Zapeando, se me veían las bragas”, comentó grabándose a modo ‘selfie’ .

“Y bueno, cuando me he querido dar cuenta lo habéis visto ya muchísimos. Entonces, ¿para qué lo iba a borrar?”,siguió explicando. “De todas formas son unas bragas, unas bragas muy feas, marrones sin más”, concluyó.