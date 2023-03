El desagradable motivo por el que Irene Rosales blinda a sus hijas

Irene Rosales y Kiko Rivera siempre han mostrado a sus hijas en las redes sociales. Sin embargo, hace unos meses tomaron la decisión de ocultar sus caras con el fin de respetar su privacidad. Y lo ha hecho principalmente porque su hija mayor tuvo una experiencia un poco desagradable con una persona desconocida. Eso y otras cosas más llevaron a sus padres a dar el paso de ocultar sus rostros.

Pero, ¿qué pasó para que tomaran la decisión? Irene Rosales lo ha explicado: "Ana llevaba tiempo que cada vez que veía una cámara en la puerta de casa se escondía y pedía que no la grabasen. Ella no quiere que la graben. Carlota aún no es "tan" consciente. Entonces decidimos no sacarlas más, ya que ellas tienen derecho a mantener su privacidad y que sean ellas las que decidan. Hemos tenido casos en los que hemos ido por la calle y la han parado, manoseado para verles la carita y no les/nos ha gustado nada. A mí me encantaría enseñar millones de momentos de ellas, porque se me cae la baba, pero quiero darles su privacidad", ha escrito rotunda y convencida de que hace lo mejor para ellas.

Tuvieron que lidiar con un desagradable suceso

Con la reacción de sus hijas, sobre todo de la mayor, se saca en conclusión que ya empiezan a ser conscientes de quiénes son sus padres. Y que han tomado una decisión que pasa por no querer ser grabada por la prensa y por tanto, que tampoco sus padres la saquen en redes sociales. Aunque son pequeñas, llevan toda su vida viendo cómo el foco mediático está sobre sus padres y están acostumbradas, pero no con ello quieren ser parte de esta realidad.

Otra de las preguntas que ha recibido acerca de sus hijas es si quieren volver a ser padres. Irene Rosales ha dejado claro, una vez más, que no, que ya se han plantado: "Descartado por completo tener más hijos. Estas dos granujas me tienen absorbidas 24 horas todos los días del año, y Fran es nuestro príncipe, más bueno imposible. Estamos felices y a gusto así, creo que dos niñas y un niño está muy bien", dice sincera.

Irene y Kiko se han plantado y no quieren más hijos

Sus hijas ya tienen personalidad suficiente para decidir cosas en la vida. Y de ello es consciente su madre, que ha querido revelar qué hija se parece más a ella: "Carlota tiene mi carácter, que es más fuerte que el de Kiko. Yo de pequeña tenía mucho carácter y era muy cabezona. Con el tiempo cambié", reconoce.

Habla de las personalidades de sus hijas