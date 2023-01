La tarde del lunes ha sido una de las peores en 'Sálvame' para Kiko Matamoros. El programa tenía una información muy comprometida de su pareja, Marta López, que se iba a hacer pública a lo largo de la tarde. Un hecho que no hizo ni pizca de gracia al colaborador de televisión que comenzó a sentirse indispuesto y tuvo que abandonar las instalaciones de Telecinco para desplazarse hasta urgencias del Hospital La Luz a causa de una subida de tensión. En un primer momento, un médico del programa le atendió en directo y pudo ver como la presión arterial estaba descontrolada y que lo mejor era que le viera un médico en urgencias. Durante todo ese tramo, unas cámaras siguen grabando a Kiko y su micrófono continuaba abierto en todo momento. Un gesto que ha molestado mucho a Matamoros y así lo ha hecho saber en su regreso al programa.

Este martes, Kiko Matamoros regresaba a su puesto de trabajo como colaborador de televisión pero, además, como protagonista después del bache de salud de este lunes. Afortunadamente, todo quedó en un susto y tras desplazarse al centro médico y someterse a un electrocardiograma, vieron que todo estaba correcto y le dieron el alta. Los planes de Kiko fueron marcharse al cine para disfrutar con su pareja, Marta López, e intentar desconectar de la fatídica tarde en el trabajo. Además de contar cómo se encontraba tras su subida de tensión, ha querido aclarar su malestar con la dirección del programa.

Kiko Matamoros confirma estar molesto con la dirección del programa por filmar su subida de tensión

"Me jodió mucho también que no tuvieran el detalle de interrumpir el vídeo, pero bueno", comienza diciendo haciendo referencia a las imágenes que este mismo martes se han visto tras su subida de tensión. "¿Crees que en ese momento cayeron?", le pregunta Jorge Javier Vázquez que recibe una respuesta afirmativa por parte de Kiko. Según el presentador, en ese momento no cayeron de hacerlo: "Yo creo que si te ven así, lo último que pensarían sería en abrir tu micro", dice Jorge. "En grabarme parece que no había ningún problema", reprocha el colaborador visiblemente molesto con que se hayan difundido esas imágenes. A pesar de que Jorge Javier asegura que se "hace siempre", Matamoros no lo tiene tan claro: "Depende con quien. No lo sé".

Según el presentador, en el momento que Kiko pidió que se retirasen las cámaras, se quitaron sus imágenes. Matamoros ha querido hacer hincapié en que cuando vio la cámara pidió que "quitaran la cámara de una puta vez. Pero bueno, que es igual, lo entiendo pero no gusta ver eso ni que lo vean mis hijos. Me jode, pero bueno, me da igual, ya está", ha asegurado.

Ha regresado a su puesto de trabajo 24 horas después de lo que le ocurrió

El colaborador también ha contado qué le ocurrió: "Estaba un poco mareado, me dolía la nuca y sentía como con mucha presión”. "Sabía que era una subida de tensión muy violenta", continúa explicando. Además, ha revelado que es la primera vez que le pasa algo similar, aunque sí que sabe que es "hipertenso": "Siempre he tenido la tensión más o menos controlada". Un nuevo susto de salud cuando se encuentra en plenos preparativos de su boda con la modelo. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto y Matamoros asegura que ahora tiene que cuidarse porque en otra ocasión puede derivar en un problema de salud mayor.