Ver a Terelu Campos en su salsa en una discoteca no es habitual, pero gracias a su hija, Alejandra Rubio, hemos podido ser testigos de cómo se lo pasa cuando no está bajo los focos de un plató. Muchas veces se ha hablado de que la hija de María Teresa Campos no se comporta igual delante y detrás de las cámaras, siendo más comedida y discreta cuando el pilotito rojo anuncia que está en directo. Ahora, podemos verla tal y como la disfrutan sus seres queridos y amigos, en actitud relajada y pasándoselo genial y con mucho ritmo.

Este domingo tuvo lugar la fiesta de Navidad de ‘Viva la vida’, programa en el que Terelu Campos colabora. Después de la tradicional cena y una vez terminado el programa de este fin de semana, el equipo al completo se marchó a una conocida discoteca de Madrid para continuar con la fiesta. Un momento de esparcimiento que la presentadora ha sabido disfrutar al máximo, rodeada de amigos y compañeros del programa, como Ylenia Padilla o Luis Rollán, entre otros, como su hermana Carmen Borrego.



También estaba su hija, Alejandra Rubio, a la que le agradecemos darnos la oportunidad de ver cómo se lo pasa de bien Terelu Campos en la discoteca copa en mano y con los grandes temazos del momento sonando a todo volumen.

Poco hacía pensar que tan solo unas horas antes Terelu Campos confesaba uno de los capítulos más negros de su vida, cuando fue víctima de un acosador que incluso le amenazaba con violarla. Pese al trauma que le causó y que lo haya revivido poco antes, no hay nada que una buena fiesta no le ayude a despejar la mente y despegarse llevar por el ritmo de la música, rodeada de aquellas personas con las que más cómoda se siente.