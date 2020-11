La cantante le ha dedicado unas tiernas palabras a su pareja con motivo de su cumpleaños y ha confirmado de cuántas semanas se encuentra.

Edurne y David de Gea están pasando por una de las etapas más felices de sus vidas. El pasado jueves, el cantante y el guardameta anunciaron a través de sus redes sociales que estaban esperando a su primer hijo en común tras nueve años de relación. Ahora, tan solo dos días después, la jurado de ‘Idol Kids’ ha compartido una tierna imagen para felicitar a su pareja y en la que ha presumido de su incipiente barriguita de embarazada.

«¡Happy birthday futuro papá! Feliz de compartir contigo el mejor regalo del mundo, te amo», escribe la interprete de «Amanecer» en sus redes sociales junto a una imagen en la que aparece dándole un beso a su pareja. Además de ser una preciosa felicitación, lo cierto es que en la instantánea podemos ver por primera vez la incipiente barriguita de embarazada y confirma que se encuentra en la semana 22 de gestación. Ante tal muestra de amor, el portero del Manchester United no ha tardado en contestar a su chica y le ha dedicado unas románticas palabras. Eso sí, sin desvelar el sexo del bebé que esperan. «Mi mejor regalo eres tú, os quiero«, escribe.

El próximo mes de diciembre, Edurne y De Gea celebrarán sus diez años de amor y lo harán poniéndole el broche de oro a su relación con la llegada de su primer hijo en común. A pesar de que aún tienen una dulce espera por delante, lo cierto es que la feliz pareja cuenta los días y meses para poder verle la carita a su bebé. La artista está embarazada y afronta esta etapa con mucha ilusión.

Con una divertida imagen en la que aparecen varios objetos importantes para ellos han anunciado el embarazo. En la misma aparece un micrófono (por el trabajo como cantante de Edurne), unos guantes de portero (por el de David De Gea) y un biberón en medio de ambos objetos, la pareja ha compartido la gran noticia junto al siguiente mensaje: «Baby is coming (un bebé está en camino traducido al español)». La pareja siempre ha sido muy cauta a la hora de hablar de estos temas y han querido esperar el tiempo recomendado antes de anunciar a bombo y platillo la feliz noticia. Al mismo tiempo y con la misma imagen, que compartimos a continuación, la cantante y el futbolista han querido que sus seguidores fueran testigos del dulce momento que están viviendo con la llegada de su primer hijo en común

Están en el mejor momento de su relación

Muy cautos a la hora de hablar de su vida privada, lo cierto es que Edurne ha dado un paso más allá y le ha querido dedicar una canción al amor de su vida. La cantante está en su mejor etapa profesional y ha querido dejar plasmado para el futuro un tema que habla sobre el guardameta, «Tal vez». Durante el confinamiento, la que fuera concursante de ‘Operación Triunfo’ intervenía en ‘El Hormiguero’ para explicar cómo estaba viviendo la pandemia en Reino Unido y cómo había sobrevivido su relación al encierro en casa.

Fue entonces cuando aprovechó para hablar de la canción que está inspirada en su historia de amor con el jugador del Manchester United. «David no tenía ni idea… Es un disco muy personal. Muy personal porque es la primera vez que estoy involucrada al 100% en todo, en cada composición y en la producción. Después de nueve años me apetecía regalarle a él una canción que hablara de nuestra relación, que para mí es la más bonita y la más especial». La artista mantuvo silencio en todo momento, desde que la compuso hasta que terminó de grabarla. El proceso de creación del sencillo fue una sorpresa para su pareja. Y ésta fue la reacción del deportista al escuchar el tema: «No le enseñé nada. Me esperé y no le dije que era para él. Directamente le di al ‘play’.Cuando escuchó el estribillo y escuchó lo de los nueve años se emocionó mucho».