La cantante no puede estar más feliz con su faceta como madre primeriza y ahora ha celebrado el primer mes de vida de su hija con una foto inédita.

Edurne está viviendo con intensidad y felicidad su faceta como madre primeriza. La cantante continúa en Madrid con su pequeña Yanay, donde recibe la ayuda de sus padres. El que no puede estar junto a ellas es su pareja, David de Gea, que tuvo que volver a Manchester por trabajo a los pocos días de dar la bienvenida a su hija.

Pues bien, ahora Edurne ha querido celebrar el primer mes de su vida de su «bebita», como ella llama cariñosamente a su hija, compartiendo una foto inédita del bebé. La cantante aparece mirándola con ternura mientras coge en brazos a Yanay, que va vestida con un vestido rosa y una diadema del mismo color.

«Cuando te miro no existe límite en mi querer, te di la vida y volví a nacer para crecer contigo ❤️ #Yanay #FelizPrimerMesDeVida #MiBebita«, ha escrito Edurne junto a la instantánea. En el mensaje, la cantante demuestra el momento tan especial que está viviendo como madre primeriza.

Edurne ha compartido una nueva foto junto a su hija Yanay

Como no podía ser de otra manera, la foto ha recibido numerosas reacciones. Muchas de ellas, de parte de rostros conocidos. Ha llamado mucho la atención el mensaje de David de Gea, que no puede echar más de menos a su familia: «Mis chicas ❤️ Os quiero». Pero no ha sido el único que ha querido decir algo al ver esta preciosa imagen de madre e hija. «Felicidades Yanay y familia!!!», escribe Risto Mejide. «😍», escribe Melissa Jiménez. «Oy, oy, oy!!!!! ❤️», dice divertida Adriana Abenia. «❤️❤️❤️❤️❤️», le declara Carme Chaparro.

La cantante sigue en España

De momento, Edurne no tiene fecha fijada para regresar a Inglaterra con su pareja. La cantante está bien cuidada junto a sus padres, que son los encargados de acompañar a Edurne a cada una de las revisiones médicas que está teniendo la artista para ver qué todo está fenomenal y que la pequeña está creciendo perfectamente.

Hace apenas unos días, la cantante acudía precisamente a una cita médica y a la salida, no dudaba en hablar con los medios de comunicación para explicar cómo estaban tanto ella como su bebé: «Hemos venido a una revisión y está todo fenomenal. No sé cuándo volveremos a Inglaterra. De momento todo bien, ahora mismo está sanita, que es lo importante. Es muy buena. Por ahora no pienso en darle un hermanito, déjame disfrutar de esta», explicaba entre risas.

Edurne no puede estar más feliz, está viviendo una etapa increíble y de esto deja constancia en sus redes sociales. De hecho, ha estado compartiendo algunas fotos de su hija en fechas especiales. Hace apenas unas semana mostraba cómo estaba su bebé. «Cómo puede ser que, con tan sólo una semana, te pueda querer más que a mi vida!?? Mi bebita preciosa!!👶🏼💗 #Yanay #MiBebita #Babydurne #1SemanaDeVida«, ha escrito Edurne junto a una tierna imagen de ella junto a su pequeña cuando cumple su primera semana de vida.