José Ortega Cano ha confesado que no le invitaron al último homenaje en memoria de Rocío Jurado. «No hubiera ido, para qué voy a decir lo contrario», ha reconocido con mucha sinceridad. También ha señalado lo que echó en falta en el especial que se emitió el pasado martes en ‘Sálvame’, organizado en colaboración con Rocío Carrasco.

El torero ha entrado en directo en ‘Viva la vida’ donde ha apuntado que no se mencionó a algunas personas importantes en la vida de la ‘más grande’. Él, sobre todo, echó en falta que no se hablara de «José Fernando y Gloria Camila, también de Rocío y David Flores». Ha subrayado que los primeros eran hijos de la artista y sus nietos a los que adoraba. «Somos familia», ha indicado. Respecto a su hija y a la sobrina de esta, solo ha tenido palabras de elogio hacia ellas. «Son muy maduras. La vida les ha hecho así. La situación que han vivido ha sido más dura que otra cosa».

«Yo no he hablado el tema con Gloria Camila. Lo único que hago es darle la razón. Es una niña que hay que conocerla. Es muy madura. Habla sabiendo lo que dice. Me siento muy satisfecho y contento con ella. Sino fuera así también se lo diría». Ha recordado que tienen una contienda legal con Rocío Carrasco que le impide tratar el tema en profundidad. «Esto está en manos de los abogados y entonces no puedo hablar lo que a mí me gustaría. Eso está en un juzgado y no se sabe lo que va a pasar de aquí en adelante. Eso es lo único que puedo decir».

El diestro ha reconocido que sí siguió el especial por televisión. «Me lo imaginaba peor. Lo vi bien, con respeto. Eso es lo importante. La verdad es que vi el programa completo y me entretuve». Ha añadido que recordar a la que fuera su esposa siempre supone algo «muy emocionante». Incluso ha indicado que hubo momentos en «los que estuvo a punto de sacar alguna lágrima. Yo me emocioné cuando la oí a ella hablar de José Ortega Cano. Ya es hora de que se me tenga un poco de respeto en mi vida personal. Como espectáculo lo vi muy bonito».

Por último, José Ortega Cano se ha pronunciado con prudencia sobre un posible acercamiento entre su hija, Gloria Camila, y Rocío Carrasco. «Es cosa de ellas dos que se llamen. Yo no puedo obligar que hagan algo en contra de su voluntad. A lo mejor habrá algún momento en el que lo hagan. No se puede obligar a ello».

La opinión de Ana María Aldón

La mujer del torero, Ana María Aldón, ha confesado que vio el programa en casa, pero que lo siguió en solitario. «Me fui a mi zona de trabajo y lo estuve viendo sola. Quería verlo sola y así lo hice». La colaboradora ha reparado en ciertas cosas que no le gustaron. «Hay cosas que yo no hubiese hecho. Momentos en los que vi que sobraban algunas cosas. No me gustó ese momento en el que una prenda suya se la puso Jorge Javier Vázquez. No es porque se la pusiera él, me parece que le faltó un poquito de seriedad. También me chocó que no salieran los otros dos hijos de ella y los nietos, a los que adoraba».