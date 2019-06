View this post on Instagram

¡Buenos días! Hoy @noetodea y yo os proponemos un entrenamiento con minibandas. Las minibandas tienen muchos usos y además puedes llevarlas siempre encima, no ocupan nada y te permiten entrenar en cualquier lugar. Así que si viajas, no tienes excusa para no entrenar 💪😜 ¡Espero que os guste! #EntrenaMAMIento Entrenamiento: @noetodea Vídeo: @adrianmadrid__ Agradecimientos: @gofit_es Localización: #GofitMontecarmelo #workout #minibandas • Good Morning! Today @noetodea and I propose training with minibands. Minibands have many uses, you can always carry them with you, they don't take up much space and they allow you to train anywhere. So if you travel, you have no excuse not to exercise 💪😜 I hope you'll like it! #EntrenaMAMIento Training: @noetodea Video: @adrianmadrid__ Thanks: @gofit_es Location: #GofitMontecarmelo #workout #minibandas