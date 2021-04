La madre de Álex Casademunt, Rosa González, ha confesado cómo se encuentra un mes después de que su hijo falleciera en un accidente de tráfico.

Hace solo unos días la revista SEMANA anunció en exclusiva la drástica decisión que había tomado la familia de Álex Casademunt. A pesar de que el artista llevaba trabajando muy duro en su nuevo single, su muerte truncó todos sus planes. Tal y como desveló su discográfica a este medio, tanto la madre como el hermano del cantante paralizaron su lanzamiento cuando todo estaba listo. Su ausencia estaba siendo demasiado dura para ellos y no se veían con las fuerzas suficientes para afrontar una promoción en pleno duelo, una información que ha confirmado Rosa, la progenitora de Álex, ante las cámaras. Han echado el freno y es que prefieren recuperarse hasta que su disco vea la luz, palabras que puedes ver en el vídeo que te ofrecemos a continuación.

Vídeo: Europa Press

Muy seria y con unos ojos profundamente tristes, Rosa revela cómo está la familia después de perder a uno de los pilares de su vida. Las últimas semanas desde que Álex Casademunt falleciera en un accidente de tráfico han sido especialmente duras, por lo que quieren calma y no pensar en nada más. Todavía no están listos para cumplir el sueño del catalán, un estado que su entorno profesional entiende perfectamente. Cabe señalar que, además de explicar las difíciles circunstancias que están viviendo día a día, también ha querido detenerse para agradecer a todo el mundo la atención y los mensajes de cariño que le están brindando desde hace más de un mes. «Muy agradecida con el cariño. Lo agradecerá eternamente, no tengo palabras. Os adoro a todos», insiste Rosa.

«No tenemos muchas ganas, de momento no», dice Rosa, la madre de Álex Casademunt, una línea muy similar a la que mantiene Joan, hermano de Álex con el que había grabado un dueto muy especial. «Está muy afectado, no tiene fuerzas ni para hacer promoción. No es el momento», insiste ante los micrófonos. Habrá que esperar para ver qué homenajes si llegan a término y si una vez pasados unos meses, dan el paso para que Álex Casademunt suene con fuerza en millones de hogares españoles. Por el momento, parece que no tienen claro del todo que en el futuro los fans de Álex escuchen su trabajo musical, una incógnita que tardará en resolverse. Fue hace tan solo unos días cuando desde esta revista hablamos con un responsable de Sonogrand Music, su compañía discográfica, quienes se han mostrado muy compresivos con la situación actual.

El trabajo que sí verá la luz

«La canción es un dueto con su hermano Joan y están tan fastidiados que quieren esperar porque no están preparados. Está totalmente terminado, pero respetaremos la decisión de la familia hasta que ellos así lo deseen», nos dicen. «Incluso habíamos grabado un lyric», añaden. Todos se habían puesto manos a la obra para que la mayor ilusión de Álex se cumpliera, pero el dolor que sienten es tan fuerte que prefieren esperar a recuperarse anímicamente. Aunque este single aún no se lanzará, sí lo hará un proyecto de ‘Fórmula abierta’ que ya estaba en marcha y a cuyo tema solo le faltaba la voz de Mireia. «Tenemos todas las voces producidas, salvo la de Mireia que falta que la grabe. Saldrá muy pronto», nos revelan a esta revista en exclusiva.