8 Sus planes siempre incluyen los mismos ingredientes

El mar no puede faltar en las vacaciones preferidas de María Patiño. Siempre que tiene un hueco hace las maletas para acudir a la playa, donde tuesta su piel al sol y calma el sofocante calor con chapuzones en el agua. Eso sí, el último de ellos parece no haber sido del agrado de sus seguidores y no han dudado en dejárselo bien claro, con sonadas críticas.