La ex de Amador Mohedano no quiere entrar en una guerra mediática con la colaboradora: «Yo quiero avanzar, me da igual lo que diga”.

El cruce de acusaciones entre Belén Esteban y Rosa Benito continúa. Días después de que la ex mujer de Amador Mohedano se mostrara del lado de Jorge Javier Vázquez tras su último enfrentamiento público con la madrileña en el plató de ‘Sálvame’, esta arremetía contra su excompañera en el programa: «Yo cuando tenía un problema juntabas a todos mis compañeros a espaldas mías. Así que vamos a dejar la fiesta en paz», decía.

Rosa Benito se defiende: «No soy una persona veleta»

Tras el duro mensajito de Belén, la colaboradora del Fresh ha decidido no entrar en una nueva guerra: “Tengo la conciencia muy tranquila”. En el programa de Sonsoles Ónega ha escuchado en directo las palabras de la princesa del pueblo y ha dejado claro que ella del pasado no le interesa entrar en conflicto con la madrileña: “No tengo nada que decirle. No lo vi, no lo veo, no soy una persona veleta, tengo la conciencia muy tranquila, no he hablado nada de ella… Ella lo ha comentado y ha dicho que soy buena mujer”.

También ha querido dejar claro que nunca ha hablado mal de Belén Esteban: “Nunca he hablado de ella a los compañeros, ella lo sabe perfectamente y tengo la conciencia muy tranquila… Yo hablaba con ella y le decía “cuídate”, estoy hablando de hace siete años y yo llevo 5 años fuera”.

La de Torrejón no quiere iniciar una nueva guerra mediática con Belén Esteban, aunque sí ha hecho referencia al motivo de su distanciamiento con ella. Unas declaraciones de su hija Chayo Mohedano supusieron el fin de su amistad. “Tenemos libertad de expresión, igual que tú la tienes, yo lo único que hablé fue un comentario con algo de prensa… Yo quiero avanzar, el pasado no mueve montañas, me da igual lo que diga”, ha zanjado la ex cuñada de Rocío Jurado.

De este modo, Rosa respondía a las últimas palabras de Esteban sobre ella. Hace apenas 24 horas, la ‘princesa del pueblo’ lamentaba los comentarios que hace Rosa Benito con sus compañeros de ‘Ya es mediodía’. «Cuando estés en las reuniones… Yo tengo muchos amigos. Y amigos gordos. No digas que yo he puesto verde a tu hija, porque la que ha puesto verde a mí ha sido tu hija. Aquí están mis compañeros, como Gema López, que saben lo que hay. La que habló mal de mí fue tu hija. Cuando te mandé fotos porque tu hija hablaba de mí me dejaste de hablar», decía.

Rosa no descarta una posible reconciliación con la que fuera su gran amiga, aunque de momento no lo ve posible: “En la vida no sabes qué puede pasar mañana, a día de hoy estoy muy bien como estoy… No quiero estar anclada al pasado, quiero vivir hoy y mañana, soy feliz como soy, como estoy”.

La colaboradora del ‘Fresh’: «No me van a envenenar»

“Tenemos vidas distintas y ya está, no quiero estar hablando del pasado… Llevo 5 años sin estar en ‘Sálvame’ y sin tener relación con ella”. Eso sí, ha dejado claro que a Belén no le influye nadie y que dice lo que ella cree que tiene que decir porque la conoce y sabe que los que la intentan envenenar le están engañando: “Cuando tú conoces a una persona y has tenido muchísima confianza y has tratado muchísimo, si tú vienes a calentarme la cabeza, eres tú la que tienes que decir que conoces a esa persona… Si yo conozco a ese ser humano, no me van a envenenar”, zanjaba la expeluquera.

Belén, por su parte, ha lamentado que el cariño que ambas se profesaban en el pasado haya dado paso a la decepción: «Qué pena, qué pena me da. Porque aunque no nos hablemos sabes que he sido muy leal a ti. Y tú conmigo, no voy a ser injusta. Pero vamos a dejar la fiesta en paz. Porque cuando yo tenía problemas tú lo que hacías era hablar con todos mis compañeros, pa-pa-pa-pa… en vez de coger a mí y decírmelo. Me refiero a cosas que nos hemos contado, porque hemos sido muy amigas».