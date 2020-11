«Quien quiera guerra conmigo la va a tener», aclara el músico tras responder a las recientes declaraciones del italiano de manera tajante.

Kiko Rivera no solo está dispuesto a seguir adelante en su enfrentamiento contra su madre. También está en actitud de guerra contra toda persona que se ponga por delante de sus propósitos. Es el caso de Alessandro Lequio. Hace unos días, el italiano se pronunciaba sobre el conflicto entre el DJ y la tonadillera. A través de un vídeo subido a su cuenta de Instagram, el italiano comentaba: «Según van pasando los días, cada vez estoy más convencido de que Isabel Pantoja debería dar un puñetazo en la mesa. No digo que se querelle contra su hijo, pero sí mandarlo a la mierda. No se debe consentir que un hijo hable de esta manera de su madre».

Las palabras de Lequio sobre la guerra de Kiko contra su madre: «A rrojó a su madre a los pies de los caballos»

En su discurso, el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ se posicionaba a favor de la cantante. «No estamos hablando de un adolescente alocado, sino de un hombre de casi 40 años que lustra calva y que tiene una familia detrás. Estas cosas se resuelven de puertas adentro, hacerlo de esta manera dificulta enormemente las posibilidades de reconciliación. Y lo peor no es que esté rompiendo puentes con su madre, es el ejemplo que está dando a sus hijos, crucificar públicamente a una madre es la peor manera de educar a unos hijos».

El post del ex de Ana Obregón añadía otro apunte: «Kiko arrojó a su madre a los pies de los caballos diciendo que no se preocupaba de él… y ahora el problema ya no es ese abandono, sino el robo de su herencia. Es una bola que se ha ido formando y que ha sacado todas las iras del cajón de los juguetes».

Las palabras de Alessandro Lequio no le han hecho ninguna gracia a Kiko Rivera. No hay más que ver su última publicación en Instagram para dar fe de su reacción a las opiniones del aristrócrata. El músico, decidido a acallar bocas, le ha dirigido una misiva que ha compartido en su perfil oficial. «Querido Alessandro. Creo que jamás te he faltado al respeto y jamás he dicho nada en contra de usted, y mucho menos por el cariño que le tenía a su hijo«, escribe. Asimismo, le plantea una pregunta: «¿Le ocurre algo conmigo?». Por último, le recuerda: «Espero no sea nada personal. Un abrazo».

Kiko Rivera: «Este hombre es g…»

El colaborador, tal y como ha mostrado el sevillano, le ha respondido con otro mensaje a través de Instagram. Su misiva incluye un consejo que Lequio, como padre, ha querido dejar claro a Rivera ahora que está inmerso en su más cruenta batalla personal. «Un padre es sagrado y la vida demasiado corta», le dice. «Y por cierto, Aless al que le caías muy bien, no le gustaría la manera en la que estás tratando a tu madre. La familia es lo primero. Un abrazo», señala.

El hijo de Isabel Pantoja no ha dudado en mostrar en las redes parte del contenido de la conversación mantenida con Alessandro Lequio, tras la cual no duda en criticarlo con dureza: «Yo ya no me callo, chicos. Quien quiera guerra conmigo la va a tener. Y este hombre es g… Si no, vean la siguiente historia».

La respuesta de Kiko concluye de un modo tajante: «Mírate al espejo y búrlate de ti mismo. Pero de mí no te ríes tú». Toda una declaración de intenciones que, una vez más, exhibe en las plataformas digitales. Su perfil oficial de Instagram, junto con la televisión, es uno de sus medios preferidos para dejar constancia de sus pensamientos y opiniones.