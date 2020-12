Dulce es testigo de cómo Isabel Pantoja le ha retirado la palabra a su hija, Chabelita Pantoja, motivo por el cual ha decidido a romper su silencio: ¿entiende a la tonadillera? ¿cómo cree que afectará esto a su «niña»? Vea el vídeo

La guerra que Kiko Rivera mantiene abierta contra su madre, Isabel Pantoja, tras conocer sus supuestas malas artes a la hora de gestionar la herencia de su padre, Paquirri, ha terminado por salpicar a su hermana, Chabelita Pantoja. La joven ha dejado constancia pública de que su madre no ha querido ponerse en contacto con ella, de hecho, no le coge el teléfono y le ha sido imposible hablar con su progenitora pese a que lleve ya una semana en la realidad tras salir de ‘La casa fuerte’. No sabe nada de ella, tan solo que no está pasando por su mejor momento personal y que ahora cuenta con los dedos de una mano las personas de confianza que tienen acceso a ella. Entre ese selecto grupo no está su propia hija, aunque no hayan discutido ni existe un motivo claro por el cual se han retirado la palabra.

Vídeo: Europa Press

Algo que consterna, y mucho, a Dulce Delapiedra, ex niñera de Chabelita Pantoja y uno de los pilares fundamentales de su vida, al ser casi como una madre para ella. La que fuese trabajadora al servicio de Isabel Pantoja en Cantora no ha tenido reparos en hablar sobre este nuevo distanciamiento entre la tonadillera y su hija, al parecer, sin justificación alguna. La niñera quiere lo mejor para su “niña”, motivo por el cual no tiene miedo a hacerle llegar un mensaje a su exjefa, con la que ha batallado mediáticamente y también en los tribunales. ¿Qué tiene que decir ahora Dulce sobre este nuevo frente familiar? ¿Llega a entender a Isabel Pantoja en su decisión de no querer hablar con su hija? ¿Ve posible una reconciliación en Cantora? Vea el vídeo completo.