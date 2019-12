Desde que empezase a promocionar ‘Enamórate’, su nueva canción, Isabel Pantoja está en boca de todos. Primero por su regreso a la música y después por el renovado aspecto que ha lucido para dicho fin. La tonadillera se ha rizado el pelo y ha conseguido que la comparen con la mismísima Beyoncé o Whitney Houston, despertando el elogio de sus fans, el primero Kiko Rivera.

Sin embargo, es imposible caerle bien y gustar a todo el mundo. Siempre va a haber algún detractor y en este caso ese rol lo desempeña Dulce Delapiedra, la archienemiga más íntima de Isabel Pantoja. La despiadada guerra fría entre ambas no cesa y ahora la exniñera de Kiko y Chabelita ha echado más leña al fuego al opinar de manera muy sincera sobre el nuevo look de la cantante.

«Se cree que es Beyoncé». Así de dura suena la lapidaria opinión de Dulce sobre el aspecto de Isabel. Pero la cosa no queda ahí y explica el motivo por el que se mofa de ella: «»Retocarse todo lo del mundo desde que me echó en cara a mí, muy despectivamente y humillándome, cuando me hice lo de la nariz. Desde entonces lleva haciéndose retoques»», argumenta Delapiedra.

Estas declaraciones suponen un nuevo episodio en el enfrentamiento entre dos personas que un día fueron uña y carne. Su batalla se retrotrae al año 2014, cuando Dulce fue despedida de casa de Isabel Pantoja tras una baja médica y 25 años de servicio. La empleada no se lo perdonó y empezó una guerra (televisada) sin cuartel por todos los platós. Hasta el día de hoy.