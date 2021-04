La mujer de Antonio David ha lanzado una petición a la madre de Rocío y David Flores: «¡Que llame por teléfono y que se siente con los dos!».

Una semana después de arrancar su aventura en ‘Supervivientes 2021’, Olga Moreno se ha pronunciado sobre la tormenta mediática que han desatado las declaraciones de Rocío Carrasco en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. La mujer de Antonio David Flores, sincera, ha hablado del conflicto que enfrenta a su marido con la madre de sus dos hijos mayores desde hace 25 años.

Olga responde a las acusaciones de Rocío Carrasco: «¿Tú crees a Rocío la puede manipular alguien?»

«Tengo la conciencia súper tranquila. Estamos súper tranquilos todos. Te lo juro por mi hija que jamás se ha hablado mal de la otra persona», decía la empresaria a su compañera Marta López durante una conversación en las playas de los Cayos Cochinos. En el transcurso de la charla, Olga ha negado rotundamente las acusaciones de Carrasco sobre el colaborador, a quien acusa de supuestamente haberla maltratado física y psicológicamente y de haber manipulado durante décadas a sus hijos. «¿Tú crees a Rocío la puede manipular alguien? Al contrario, le hemos tapado un montón de cosas. Lo que pasa es que ellos se van haciendo grandes y se van dando cuenta».

Para Olga Moreno, el fin de la distancia entre Rocío Carrasco solo depende de un simple gesto. Algo tan sencillo como una llamada pondría fin a los casi nueve años que lleva sin ver a sus hijos. «¡Que es muy fácil, que tiene su número! ¡Que llame por teléfono y que se siente con los dos! Que tienen que arreglarlo y ponerle solución. ¡Que se preocupe solo por esos dos niños! ¡Que son tuyos, no son míos!», se ha lamentado. «En la vida esos niños me han llamado mamá» La mujer del excolaborador de ‘Sálvame ‘ ha dejado claro que en los 21 años que lleva junto a Antonio David Flores nunca ha pretendido suplantar a la figura materna en su casa: «En mi vida esos niños me han llamado mamá. Me han llamado Oa, que es como me llaman. Esos niños es para disfrutarlos«.

Carmen Borrego, presente en el plató y amiga íntima de Rocío Carrasco, ponía en duda las palabras de Olga Moreno. «No me lo creo que no se haya hablado de ellos en esa casa. Respeto lo que dice. Pero sigo sin creerme que en esa casa no se haya hablado de Rocío Carrasco. Ella sí ha hablado de esos niños en revistas. Así que es muy raro que no se haya hablado de ellos en esa casa. No me lo creo», decía, tajante.

«A Olga Moreno Se la ha juzgado más por lo que hay fuera y le está pasando factura. Le han dado la oportunidad de ir a ‘Supervivientes’ sin tener la necesidad de hablar del tema. Ahora habla del tema porque ella quiere», comentaba Chabelita.