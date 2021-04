Julia Janeiro intenta evitar las críticas negativas en sus redes sociales y para ello ha tomado una determinación en su perfil de Instagram.

Antes de cumplir 18 años Julia Janeiro estaba advertida del revuelo mediático que le esperaba, quizás por ello ha ido tomando algunas decisiones en lo que respecta a sus redes sociales. Tras abrir y cerrar su perfil de Instagram en varias ocasiones en las semanas previas a su mayoría de edad, la hija de Jesulín de Ubrique ha tomado otra determinación. Son muchos los ojos puestos en ella y, por ello, las críticas que puede recibir, por lo que ha desactivado los comentarios en sus publicaciones. Nadie tiene la opción a escribir mensajes públicamente en sus imágenes, una táctica con la que evita enfrentarse a haters. De este modo, queda claro que su intención es no hacer ruido, tampoco entrar a debatir ni responder críticas, una actitud que su familia aplaude.

Entre estas críticas hay una que ha sonado con fuerza, la de Carmen Lomana. Sin reparo alguno ni temor al qué dirán, la socialité expresó su opinión tras ver algunos de sus outfits, un parecer que tuvo muy mala acogida entre sus seguidores. «Que alguien le diga a Julia Janeiro que no se puede ir vestida de negro con escote hasta la cintura un domingo por la mañana…solo tiene 18 años y está enseñando demasiada carne. No se puede ser más vulgar», escribió. Quizás consciente de que este tipo de comentarios podrían repetirse en su perfil, Julia Janeiro ha preferido ser previsora, más aún si se tiene en cuenta que cuando era una niña fue víctima de ‘bullying’. Durante su etapa escolar vivió acoso escolar, no obstante, siempre contó con el apoyo de su familia, quien le ayudó a superar esta situación límite. «Adoro a mi familia y soy la persona que soy gracias a ellos. Son todo para mí y mi pilar fundamental», explicó la joven.

Lo que tampoco ha hecho todavía es postear imágenes junto a su chico, al menos en sus publicaciones. Una estrategia que no ha seguido en sus stories, donde sí presume del amor que siente por el futbolista Brayan Mejía, con el que mantiene una sólida relación y del que solo tienen buena palabras sus padres. En este camino no solo le acompañan sus progenitores, también Belén Esteban desde la distancia. La colaboradora de televisión la defendió en televisión tras numerosos comentarios negativos sobre su estilismo e incluso reveló que «no le gustaría que le hicieran daño». En ese instante, explicó que ella y Andrea mantienen una relación de hermanas, con lo que desmintió que no existiera contacto entre ellas.

Si bien hace solo unas semanas Julia Janeiro tenía 6.000 seguidores en su perfil de Instagram, lo cierto es que en la actualidad posee 168.000, un aumento impactante, según los expertos. Con un futuro prometedor en el universo 2.0, su salto a la fama no deja de crecer y, de hecho, entre sus seguidores ya cuenta con rostros conocidos como Toñi Moreno, Alonso Caparrós, Carmen Borrego o Manuel Cortés.