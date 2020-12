El hijo de Isabel Pantoja acaba de dar un pasito más en su puesta en forma y se ha puesto en manos de un entrenador personal para hacer deporte. Os mostramos el divertido vídeo que ha compartido de él mismo.

Kiko Rivera no puede estar más feliz del vuelvo que ha dado su vida profesional en apenas unos meses. Aunque en el terreno familiar no pasa el mejor momento -lleva meses en guerra mediática con su madre, Isabel Pantoja-, el dj y cantante no para de recibir ofertas profesionales. Eso unido a otros beneficios económicos que tiene desde hace años, hacen que esté atravesando un buen momento laboral.

Vídeo: Instagram

Esto le ha llevado a querer cambiar de forma de vida. De hecho, lo está haciendo poco a poco. El primer paso ha sido ponerse en manos de un entrenador personal que acude a su casa varios días a la semana para que Kiko Rivera se someta a una estricta tabla de ejercicios. Nunca antes lo habíamos visto entrenar de manera pública. Y ahora ha querido compartir un vídeo que demuestra que no se le da nada mal, aunque el resultado es muy divertido.

«Comenzamos el entrenamiento», anunciaba unos minutos antes de ponerse un chaleco de electroestimulación y hacer los diferentes ejercicios propuestos por el entrenador personal. Calentamiento de brazos, plancha para abdominales y otro tipo de planchas para ejercitar el abdomen. Todo acompañado con la canción de la película Rocky.

«Tengo que deciros que estoy reventado. Primer día, corta la cosa, pero estoy reventati con tomati», decía resoplando.Y es que ese tipo de ejercicios con cortos, pero por un motivo principal: que son muy intensos. Kiko Rivera lo ha probado en sus propias carnes y solo tendremos que esperar para ver si se atreve con la segunda sesión.

De esta forma, Kiko Rivera parece tener claro que no solo tiene que cuidar la alimentación para llevar una vida saludable, sino que además, tiene que hacer deporte para ayudar a su cuerpo a estar activo. El hecho de haberse apuntado a este nuevo reto le viene de su mujer, Irene Rosales, que también compartía con sus seguidores que había confiado en este entrenador personal para mantenerse en forma.

Kiko Rivera está imparable

El hecho de haber estado tan activo en los medios de comunicación no lo le ha permitido llegar al millón de seguidores en Instagram, lo que ya lo convierte en un consolidado ‘influencer’. Además, esto le posibilita ser uno de los rostros conocidos que algunas firmas de moda ya barajan con el fin de convertirse en imagen de algunos de sus productos.

Esta es otra de las buenas noticias que ha recibido el dj en los últimos días. Y es que una firma de moda lo ha contratado durante un año para que este publicite sus prendas de ropa a través de las redes sociales. «@silbonmoda gracias por la confianza nos queda un añito por delante y muchos looks por hacer! Entre ellos el de mi próximo videoclip #cicatriz que os encantará 😎».