Una tarde más, Kiko Jiménez se ha sentado en el plató de ‘Sálvame‘ para hablar de los «desprecios» que su ex, Gloria Camila Ortega, le hacía a Ana María Aldón en el pasado. Entre esos feos destaca que tanto ella como la familia del diestro la llamaba «la Chusa», o que la joven reaccionaba indignada cuando acudía a la casa de su padre y veía que la diseñadora había quitado algún recuerdo de Rocío Jurado de alguna estancia. Pero aún hay más. Según el andaluz, la colaboradora de ‘Ya son las ocho‘ «no quiso desfilar con un vestido que hizo Ana María Aldón como trabajo de fin de curso».

«Ana María estuvo trabajando meses en ello»

El motivo por el que se negó a desfilar con un diseño de la mujer de su padre fue puramente personal: «Dijo que no iba a dar protagonismo a esa persona». El anzaluz ha contado que Ana María «estuvo muchos meses trabajando en ello y llegó el día y dijo que no porque no quería darle protagonismo».

«Puso una excusa en común con el padre, que la habían llamado de ‘Volverte a ver’. Era una excusa para irse de rositas sin dar la casa. Sé sincera porque te van a pillar», añadía.

Un diseño de inspiración religiosa que Gloria Camila se negó a llevar

El vestido de la discordia, ese que obligó a Ana María a buscar otra modelo que luciera su trabajo de fin de curso, fue una pieza muy llamativa, de inspiración religiosa. Un ceñidísimo traje de raso blanco con velo incluido y cola con el que Gloria Camila tenía el aspecto de una auténtica virgen.