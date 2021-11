Este domingo, Lydia Lozano quiso poner su granito de arena a favor de los afectados del volcán de La Palma con un mercadillo solidario, que fue todo un éxito y agotó las prendas que ella y otros rostros famosos habían destinado. Sin embargo, no todo lo que reluce es oro. Prueba de ello es que la colaboradora de ‘Sálvame’ no ha contado con el apoyo de sus compañeros de programa que no acudieron a la cita este fin de semana. Pese a esto, logró embolsarse una gran cantidad de dinero que irá destinada de manera íntegra a los afectados del volcán ‘Cumbre vieja’, que lleva activo más de dos meses activo. Te contamos cuánto dinero se embolsó para todos ellos.

La colaboradora de televisión ganó 11.000 euros con su mercadillo solidario

Lydia Lozano ha querido mostrar en todo momento su apoyo y su solidaridad con los palmeros, pues ella se siente parte de la familia canaria ya que su familia vive en la localidad de El Paso. Por este motivo decidió hacer este mercadillo en beneficio a ellos y ha logrado ganar 11.000 euros. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha regresado a su puesto de trabajo y lo ha hecho realmente feliz porque ha conseguido recaudar la cantidad mencionada de dinero. Sin embargo, este éxito se ha visto empañado por algunos de los comentarios críticos de sus compañeros de trabajo.

Y es que el asunto venía porque aunque en el mercadillo se hablaba de ropa de muchos de sus compañeros de ‘Sálvame’, no pidió ropa a todos ellos. Así mismo se lo recriminaba Jorge Javier Vázquez, “Juro solemnemente que me he quedado flipado… A mí no me has pedido ropa”, decía el presentador. Quienes tampoco fueron avisados fueron Kiko Matamoros y Rafa Mora, que también han mostrado su descontento.

Lydia Lozano no le pidió ropa a todos sus compañeros de ‘Sálvame’

Kiko Matamoros ha explicado lo que ocurrió y que intentó donar su ropa y la de su novia, Marta López, pero no llegó a tiempo. El viernes cuando vio salir a Lydia Lozano con una bolsa grande de ropa le preguntó qué era y por qué, así que la colaboradora le explicó todo y él se quedó sorprendido. “Me dijo ‘como tienes ropa tan cara he pensado que no la vas a dar”, revela Kiko. Fue precisamente ese comentario el que hizo Lydia ante las cámaras, algo que no sentó nada bien a su compañera: «Me parece muy feo”, ha respondido Kiko. Pese a que no llegó tiempo a donar ni su ropa ni la de su chica, pero sin embargo también quiere donar. Por este motivo ha tomado la decisión de donar su salario del día en ‘Sálvame’ para así contribuir a la causa.

Todos unidos por La Palma

Muchos han sido los perjudicados ante esta catástrofe y se preguntan qué es lo que pasará con el hogar que han construido con tanto esfuerzo, con horas y horas de trabajo. Un lugar dónde han creado una familia y han crecido muchos de los miembros de ésta.